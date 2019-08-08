В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество к святыням Закарпатья

Социальный отдел Воскресенского Кафедрального собора УПЦ организовал пятидневную паломническую поездку для людей с инвалидностью по храмам и монастырям Мукачевской и Хустской епархий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт собора, поездка проходила с 31 июля по 4 августа.



«Социальным отделом Кафедрального собора заранее был подготовлен насыщенный маршрут для паломничества. Благодаря такой паломнической поездке по святыням Закарпатья, люди с ограниченными возможностями смогли увидеть благолепие православных храмов и посетить с экскурсиями многие обители. Посещая мужские и женские монастыри, соборы, группа паломников получила возможность прикоснуться к великой истории и духовному наследию этих мест, которые известны значительной церковной историей», - рассказали организаторы поездки.



По дороге на Закарпатье группа паломников посетила Браиловский Троицкий монастырь (Винницкая обл.) и Преображенский женский монастырь в селе Головчинцы (Хмельницкая обл.).



На Закарпатье паломники посетили Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ на окраине горной Свалявы в с. Драчино.

Большую часть времени паломники провели в Мукачевском Свято-Николаевском женском монастыре на Чернечьей горе в Мукачево. Обитель стала местом жительства для паломников на весь период пребывания.

Также паломники с инвалидностью посетили Красногорский мужской монастырь в честь Всех Святых Мукачевской епархии УПЦ, Покровский православный мужской монастырь в Ракошино, Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Иза-Карпутлаш, где почивают мощи преподобного Алексия Карпаторусского, а также другие святыни Закарпатья.

Окончанием поездки стало посещение Свято-Успенской Почаевской лавры в день празднования Почаевской иконы Божией Матери.