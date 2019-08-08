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Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

08.08.2019 / 14:52
Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорт от того, что придется делать на этой должности.

Об этом он заявил в интервью на "24 канале".

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет", - сказал Рябошапка.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка ранее заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Источник 

Рябошапка, гепрокурор
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