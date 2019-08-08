Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

Об этом он заявил в интервью на "24 канале".

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет", - сказал Рябошапка.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка ранее заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

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