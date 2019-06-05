АП: закон Зеленского о незаконных активах позволит поднять старые дела

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, 4 июня.

Он рассказал, что во время подготовки законопроекта авторы проанализировали решения Конституционного Суда об отмене закона о незаконном обогащении, общались со специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка, украинскими и иностранными экспертами – их советы легли в основу документа.

"Этот документ принципиально отличается ото всех других проектов, которые есть сегодня в парламенте. Он предусматривает совсем другой подход: не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации или взыскания в доход государства необоснованных активов", – заявил Рябошапка.

"Эта норма уже сегодня есть в законодательстве, она включена в Гражданский процессуальный кодекс в 2015 году, но та формулировка не давала возможности применять ее на практике. Мы изменили эту формулировку – и сейчас есть возможность эффективно применить такой подход", – уточнил он.

Рябошапка отметил, что возможность взыскания в гражданско-правовом порядке необоснованных активов закреплена в Конвенции против коррупции и используется во многих странах, в частности в Великобритании.

"Такой подход снимает риски перед презумпцией невиновности, поскольку в таком порядке принцип презумпции невиновности не применяется. Гражданская процедура, кроме того, значительно быстрее и значительно эффективнее", – сказал он.

"Гражданская процедура также дает возможность ретроспективного применения, то есть применения этих норм к прошлому. Те дела, которые были ранее открыты НАБУ и САП, – материалы могут быть использованы снова и в порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд, чтобы взыскать эти необоснованные доходы в доход государства", – заявил Рябошапка.

"Уголовная ответственность в случае принятия этого закона будет наступать только тогда, когда размер незаконных активов значительный. Мы сознательно пошли на то, чтобы увеличить этот размер до 12000 необлагаемых минимумов – это, на сегодняшний день, составляет около 11 миллионов 500 тысяч гривен или примерно эквивалент 380 тысяч евро", – заявил он.

Рябошапка отметил, что это сделано, чтобы приоритезировать усилия антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили ресурсы на наказание коррупционеров, которые не представляют общественной опасности для страны.

"Собственно, тот-коррупция. Антикоррупционные органы работают только с наиболее существенными коррупционными угрозами. То, что меньше 380 тысяч евро, но превышает 30 тысяч евро, рассматривается в порядке гражданской процедуры и в порядке взыскания в доход государства необоснованных активов", – сказал он.

"То есть первая стадия, меньший размер – это гражданская процедура; когда превышает 380 тысяч гривен (очевидно, евро – ред.), тогда уже наступает уголовная ответственность. Здесь санкция достаточно жесткая: от 5 до 10 лет лишения свободы", – отметил заместитель главы АП.

Напомним: 3 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов" (№10358).

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

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