Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что это произошло на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области 3 июня.

"Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству", - сообщает издание.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении.

Сторона обвинения просит приговорить Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Грабчука – к 6 годам, Вишневского и Васяновича – к 4 годам, Горбунова – к 3 годам тюрьмы.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Напомним: 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.

Активисты и журналисты считают причастными к убийству председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

3 июня признал себя виновным и пошел на сделку со следствием организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин.

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