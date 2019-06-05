Убийство ребенка: подозреваемые полицейские отказались давать показания

Об этом сообщили адвокаты арестованных патрульных.

"Мой клиент на сегодняшний день в связи с тем, чтобы его показания не были использованы для привлечения к ответственности его близких лиц, отказался от показаний", - сказал адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий.

На вопрос, из чего стреляли в день трагедии, защитник сказал, что его клиент не давал разрешения раскрывать адвокатскую тайну.

О подобном заявил и адвокат другого подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

"Мы не давали показаний пока. Потому что сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство в суд. Стороне обвинения было не до расследования уголовного производства", - сказал он.

"По состоянию на 31 мая отказался от дачи показаний мой подзащитный, когда еще не был моим клиентом, а после того даже и не предлагали больше", - добавил Чичиркин.

Оба защитника говорят, что подозреваемые отказались проходить освидетельствование и взятие других биологических образцов.

"На счет освидетельствования, следственными органами не была осуществлена та процедура, которая должна была быть согласно законодательству. Для того, чтобы провести освидетельствование и взять биологические образцы, нужно пройти определенную процессуальную процедуру, нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должны быть добровольное согласие обследуемого лица", – говорит адвокат Петровца

"Документов у прокурора и следователя не было. Пытались ему предложить без моего присутствия, но он не мог со мной проконсультироваться и решить самостоятельно, проходить ли это обследование", - заявил защитник.

Казацкий добавил, что когда его подзащитному предложили пройти освидетельствование, прошло уже почти двое суток.

"Даже если бы он прошел этот тест или сдал какие-то биологические образцы, то все равно они бы уже были необъективны, потому что прошло несколько дней, большое время, чтобы быть объективным", - сказал адвокат.

О подобном заявил и защитник Приходько.

"Освидетельствование не проходили. Есть определенная законом процедура. Там есть определенные документы. Если процессуальные документы не вручались или вручались через 2 дня после происшествия, то какой смысл?" - сказал Чичиркин.

При этом адвокаты не смогли опровергнуть, что подозреваемые в день трагедии могли употреблять алкоголь.

"На счет этого, поскольку досудебным расследованием не установлено точное время, когда было совершено преступление, то в определенный период времени, по словам и из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые, но были ли они потом - я... они находились вне службы и каждый имеет право... может употреблять алкоголь... ", - сказал защитник Петровца.

"Такие факты (алкогольного опьянения - ред.) официально не установлены. Есть определенные показания о том, что употреблялись алкогольные напитки, но чтобы во время этих событий они были в состоянии алкогольного опьянения, таких данных у меня нет. Они были вне службы, думаю, что каждый в выходные может... ", - добавил адвокат Приходько.

Адвокаты отметили, что их подзащитные не признают своей вины.

"По его словам и по показаниям тех свидетелей, которые есть в материалах уголовного производства, Петровец Владимир не осуществлял выстрелы. Как можно признать вину, если умер ребенок, а он отец 3 детей и он утверждает, что не стрелял", - сказал Казацкий.

На вопрос, стрелял ли Петровец вообще в тот день, адвокат отметил:

"Не знаю, как в тот день, но в тот период времени, который указан в сообщении о подозрении - там указан определенный диапазон времени, - то в этот диапазон времени Петровец выстрелов не совершал, а раньше или позже (неизвестно - ред.)".

На вопрос, будут ли обжаловать решение суда о заключении под стражу, защитники ответили, что еще не видели полного текса решения и не знают мотивации судьи.

"У нас есть 5 суток на обжалование, я свою позицию буду согласовывать и потом будем решать. Сейчас еще нет полного текста. Решение суда нас не устраивало, но имеем то, что имеем. Когда ознакомимся с полным текстом, то примем решение, будем дальше его обжаловать, или оно останется на 60 суток", - сказал Казацкий.

То, что его клиент не согласен с арестом, отметил и адвокат Приходько.

"Решение, конечно, не удовлетворяет ни меня, ни клиента. Мы сейчас не имеем полного текста решения. Если решение будет обосновано, то мы будем оспаривать по поводу того, что нет обоснованного подозрения. А если решение будет основываться на каких-то предположениях или домыслах суда, то это будут дополнительные основания для обжалования такого решения", – сказал Чичиркин.

На просьбу объяснить слова об отсутствии обоснованного подозрения, он сказал:

"Потому что есть два подозреваемых, одна пуля и одна человеческая жизнь. У кого-то из участников в любом случае подозрение необоснованно. А у кого - это должна сказать сторона обвинения".

Ранее Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без возможности внесения залога второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейского Владимира Петровца. Об этом сообщает Громадське.

Такое решение судья вынесла 4 июня.

Напомним: ранее Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.

1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.

Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.

После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки".

В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".

По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.

Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.

В тот же вечер под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.

Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Фракции "Самопомощь" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу относительно расследования убийства 5-летнего мальчика патрульными.

Как сообщили в прокуратуре во вторник, действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия убили 5-летнего мальчика, переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Президент Владимир Зеленский обещает, что сделает все, чтобы полицейские, виновные в смерти 5-летнего мальчика Кирилла, были за это наказаны. Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - говорит президент.

"Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - подчеркнул он.

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