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Рябошапка может стать новым генпрокурором

24.07.2019 / 14:23
Кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки рассматривают для возможного назначения на должность генерального прокурора.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 23 июля.

"Может быть. Это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка - крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - ответил Зеленский на вопрос, рассматривается ли Рябошапка как кандидатура на должность генпрокурора.

Ранее, 20 июля, во время общения с прессой и представителями правоохранительных органов относительно раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета и отвечая на вопрос, будет ли политическая воля для завершения дела Георгия Гонгадзе, Зеленский отметил: "Нам нужен новый генпрокурор. Я даже сегодня хотел (Юрия Луценко - ред.) здесь встретить, но отпуск, так отпуск.

21 июля Зеленский на пресс-конференции в штабе партии "Слуга народа" заявил, что Луценко точно не будет возглавлять Генеральную прокуратуру. "Это фамилия точно не начинается на "Лу" и не заканчивается на "ценко". Будет другая фамилия", - сказал Президент.

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генпрокурор, Зеленский, Рябошапка
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