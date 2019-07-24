Рябошапка может стать новым генпрокурором

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 23 июля.

"Может быть. Это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка - крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - ответил Зеленский на вопрос, рассматривается ли Рябошапка как кандидатура на должность генпрокурора.

Ранее, 20 июля, во время общения с прессой и представителями правоохранительных органов относительно раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета и отвечая на вопрос, будет ли политическая воля для завершения дела Георгия Гонгадзе, Зеленский отметил: "Нам нужен новый генпрокурор. Я даже сегодня хотел (Юрия Луценко - ред.) здесь встретить, но отпуск, так отпуск.

21 июля Зеленский на пресс-конференции в штабе партии "Слуга народа" заявил, что Луценко точно не будет возглавлять Генеральную прокуратуру. "Это фамилия точно не начинается на "Лу" и не заканчивается на "ценко". Будет другая фамилия", - сказал Президент.

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