Президент прокомментировал “секретный доклад” Князева об убийстве Шеремета

Об этом он заявил во время общения с журналистами 23 июля.

"Кроме моего желания закончить это дело, хочу вас всех заверить, с того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, я думаю, у нас будет результат и действительно мы найдем (виновных в убийстве Шеремета - ред.)", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что прокуратура и СБУ могут "помочь закончить это дело".

После получения дополнительной информации от полиции в деле Шеремета глава государства поблагодарил работников уголовного розыска и призвал пока не очень давить на следствие.

Ранее Зеленский заслушал доклад главы Национальной полиции Сергея Князева, который содержит информацию с ограниченным доступом о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, в закрытом от прессы режиме.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве, в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основными версиями о причинах преступления была названа профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и участие российских спецслужб.

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