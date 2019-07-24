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В РПЦ считают, что Варфоломей оказался в изоляции из-за действий по Украине

24.07.2019 / 13:42
В РПЦ считают, что Варфоломей оказался в изоляции из-за действий по Украине
Патриарх Варфоломей Источник: Центр информации УПЦ
В РПЦ заявили, что Патриарх Варфоломей оказался в изоляции из-за действий по Украине

Митрополит Иларион (Алфеев) считает, что авторитет Константинопольского патриархата существенно подорван из-за его действий в Украине.

Глава ОВЦС РПЦ митрополит Илларион (Алфеев) заявил, что действия Патриарха Варфоломея в Украине привели к тому, что он оказался в изоляции. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, в интервью изданию владыка Иларион сказал, что «действия, совершённые Патриархом Варфоломеем, стали причиной того, что он оказался в изоляции. Ни одна Поместная Церковь не признала ПЦУ, некоторые выступили решительно против».

Митрополит подчеркнул, что «недовольство действиями Патриарха Варфоломея имеется и в его окружении, среди иерархов Константинопольского Патриархата, и на Афоне, и в Поместных Православных Церквах».

Митрополит Иларион напомнил, что «некоторые Предстоятели Церквей обратились к Патриарху Варфоломею с предложением созвать Синаксис для обсуждения создавшейся ситуации, но он наотрез отказался, так как понимает, что не получит поддержки».

По словам главы ОВЦС РПЦ «авторитет Константинопольского Патриарха в православном мире существенно подорван. А раскол на Украине так и остается не уврачеванным».

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Патриарх Варфоломей
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