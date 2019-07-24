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Украинская сторона в ТКГ на заседании в Минске намерена проинформировать о конкретных мерах по ремонту моста возле Станицы Луганской

24.07.2019 / 14:54
Профильные ведомства должны подготовить конкретные предложения по восстановлению моста возле Станицы Луганской (Луганской обл.).

 

Это нужно для того, чтобы украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировала о них на заседания ТКГ в Минске 31 июля.

"Продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. На совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти, обсуждены все составляющие этого вопроса", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник, 23 июля.

По ее словам, профильные учреждения и ведомства получили поручения подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания ТКГ в Минске 31 июля.

"Предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ "Золотое"", - отметила Олифер.

По ее словам, ежедневно этот мост пересекают более 10 тыс. человек, и они делают это в ужасных условиях.

"Эту проблему надо решить как можно быстрее – это поручение президента Украины Владимира Зеленского, - цитирует слова Кучмы его пресс-секретарь.

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мост, Минск, Станица Луганская, ТКГ
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