Войти | Зарегистрироваться
16:28

среда,
24 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа

24.07.2019 / 15:25
Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бизнесмена Игоря Коломойского в интервью программе "Схемы: коррупция в деталях" для возможного установления угроз убийством в отношении 2 граждан США.

В частности, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом говорится в материалах суда.

Главное следственное управление Национальной полиции расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что в Нацполицию поступило сообщение от граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о совершении уголовного преступления против них.

В частности сообщается, что во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ресторане Catch в Киеве, которое было опубликовано в открытых источниках, в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.

17 июля Печерский райсуд назначил по делу судебную лингвистическую экспертизу (семантическое исследование), проведение которой поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

На решение экспертам поставлены следующие вопросы: содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и/или здоровью Фурману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.

На исследование экспертам предоставлены материалы уголовного производства в количестве, необходимом для проведения экспертизы и стенограмма интервью.

Ранее экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.

Ранее Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет.

Источник

суд, экспертиза, угрозы, Коломойский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.