Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа

В частности, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом говорится в материалах суда.

Главное следственное управление Национальной полиции расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что в Нацполицию поступило сообщение от граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о совершении уголовного преступления против них.

В частности сообщается, что во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ресторане Catch в Киеве, которое было опубликовано в открытых источниках, в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.

17 июля Печерский райсуд назначил по делу судебную лингвистическую экспертизу (семантическое исследование), проведение которой поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

На решение экспертам поставлены следующие вопросы: содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и/или здоровью Фурману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.

На исследование экспертам предоставлены материалы уголовного производства в количестве, необходимом для проведения экспертизы и стенограмма интервью.

Ранее экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.

Ранее Коломойский заявил, что собирается жить в Украине ближайшие 5 лет.

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