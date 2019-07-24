Войти | Зарегистрироваться
16:28

среда,
24 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, чему будет посвящен крестный ход 27 июля

24.07.2019 / 15:25
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, чему будет посвящен крестный ход 27 июля
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний рассказал, какие святыни привезут на крестный ход

Крестный ход, который состоится 27 июля – верующие Украинской Православной Церкви пройдут с молитвой от Владимирской горки – до Киево-Печерской лавры, будет посвящен теме исповедничества.

Об этом сказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию «Комсомольская правда в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Во время каждого крестного хода мы обязательно молимся за мир, процветание и единство нашей Отчизны. Однако по уже  сложившейся традиции из года в год присутствует некая стержневая идея, вокруг которой молитвенно объединяется наша паства. И грядущий Крестный ход посвящен теме исповедничества, а также верности Богу и Церкви.

В нашей истории было достаточно непростых и трагических страниц. В определенные моменты многим даже казалось, что Церковь не выстоит перед гонениями и растворится в бушующем море политических страстей. Однако подвиг исповедников, которые до последнего, даже ценой своей жизни, сохраняли верность Богу, поддерживал десятки и сотни тысяч людей, не позволяя угаснуть в их сердцах искоркам веры. Прошли годы и посеянное исповедниками семя любви к Господу дало щедрые плоды. Это важно помнить всем нам. Особенно сейчас, когда Церковь подвергается новым испытаниям», - сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний рассказал, какие святыни привезут на крестный ход.

«В молитвенном шествии будут пронесены 5 чудотворных икон и мощи 19 святых. Среди них: Почаевская икона Пресвятой Богородицы, Касперовская икона Божьей Матери, Святогорский образ Богородицы, икона Божией Матери "Зимненская", стопа апостола Андрея Первозванного, мощи равноапостольного князя Владимира, мощи святителя Луки Крымского, икона с частью мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи преподобного Кукши Одесского, мощи преподобного Лаврентия Черниговского, мощи преподобного Амфилохия Почаевского, мощи преподобных отцов Святогорских.

Любой благочестивый христианин сможет приложиться и помолиться возле святынь и после окончания шествия. Они будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре», - сообщил он.

Митрополит Антоний прокомментировал новость о готовности Константинополя привезти мощи апостола Андрея Первозванного на шествие ПЦУ.

«Мне сложно дать оценку этой информации. Наш крестный ход всегда масштабный и многолюдный. Может кому-то хочется хоть как-то повысить количество участников в своем мероприятии. Знаю лишь одно - в Киеве хранятся мощи апостола. Поэтому делать из соответствующего заявления  сенсацию или нагнетать какой-то искусственный ажиотаж, как минимум, неправильно.

Я не люблю комментировать чужую работу. Каждый сам отвечает за уровень своего профессионализма…», - отметил митрополит.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.