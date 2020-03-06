Рябошапка покинул зал заседаний Рады после выступления, не ответив на вопросы депутатов

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка в завершение своего выступления.

После этого он покинул зал заседаний, несмотря на то, что по процедуре были предусмотрены вопросы к нему со стороны народных депутатов, о чем объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Рябошапка отметил, что в своем выступлении обращается непосредственно к людям, а не к парламентариям. Он рассказал, что в течение 28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и репрессий, а реформа, которая сейчас проводится в органах прокуратуры, уже приносит результаты, в частности, очищение кадров. В частности, генпрокурор напомнил о непрошедших аттестацию прокурорах. "Те, от кого мы избавились, хотят вернуться, - сказал Рябошапка.

Он рассказал о конкретных действиях по каждому направлению, которые были сделаны прокуратурой. В частности, по словам Рябошапки, были привлечены к ответственности собственники 12 банков, и прокуратура нашла механизм возвращения денег, которые были присвоены. "Политики хотят посадок топ-коррупционеров… Но запрос на справедливость – это не только посадки", - сказал Рябошапка.

Он также отметил, что в делах Майдана прокуратура не утратила никаких материалов расследования. "И сейчас почти каждую неделю мы отправляем в суд новые дела, привлекаем к ответственности новых людей. И это через 6 лет", - сказал Рябошапка.

Источник