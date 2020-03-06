Рябошапка покинул зал заседаний Рады после выступления, не ответив на вопросы депутатов

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17:18
О первых случаях выявления COVID-19 заявили в пяти странах
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12:17
ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа
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15:47
ВОЗ: сдержать глобальную эпидемию коронавируса еще возможно
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18:12
Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, число жертв выросло до 2912 человек
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17:59
ВОЗ о вспышке коронавируса: это решающий момент
- 17:18
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17:59
Шмыгаль: Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат
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16:15
Минфин проверил льготников и получателей субсидий: люди должны вернуть 27 миллионов гривен
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11:15
Сводный платежный баланс в январе сформировался с профицитом 906 миллионов долларов
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16:17
Дубилет отдаст целый квартал в центре Киева под приватизацию
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13:50
Правительство ограничило уровень зарплаты главам госкомпаний
- 17:59
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17:59
Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов
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10:04
Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы
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14:15
В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки
- 17:59
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Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса
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Для чего нужен ультразвуковой увлажнитель воздуха
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Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
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Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа
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В Запорожье археологи исследуют подвалы старого города
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В храме Вселенского Патриархата почтили память Небесной сотни
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37 тысяч бутылок: в Украине провели крупнейшую утилизацию "паленой" водки
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Землетрясение в Турции: девять погибших, 37 раненых
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Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского03.03.2020 / 09:12Последние новости рубрики
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В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
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