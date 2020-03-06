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Рада отправила Рябошапку в отставку

06.03.2020 / 10:23
Рада отправила Рябошапку в отставку
Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапци, что влечет его отставку с должности.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 5 марта.

За соответствующее постановление проголосовали 263 народных депутата.

Напомним, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.

После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания в четверг в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

В среду, 4 марта, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Инициаторы недоверия - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Источники УП ранене сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

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отставка, ВР, Рябошапка
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