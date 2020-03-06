Еще двух украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила Черновицкая ОГА

Дословно: "Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".

Напомним: 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

По состоянию на 4 марта, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине на исследовании было 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди были изолированы.

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