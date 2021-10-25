На Буковине усиливают карантин: в транспорт – с сертификатом или тестом

Об этом сообщает Черновицкая ОГА

Прямая речь председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука: "Мы в шаге от "красной зоны". С каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные меры".

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в субботу решила разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19 . Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, которые действуют 72 часа.

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.

Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и т.п.

Соблюдение соответствующих рекомендаций будут проверять специальные группы.

Справка: Часть этих ограничений соответствуют ограничениям "красной" зоны карантина. Однако некоторые из ограничений "красной" зоны в решении областной комиссии не указаны (например, в отношении учебных заведений), тогда как некоторые из указанных даже более жесткие, чем предусмотренные для "красной" зоны (ограничения относительно общественного транспорта).

Напомним: Ровенская и Николаевская области со вторника, 26 октября, перейдут в "красную" зону карантина.

По состоянию на 23 октября в Украине "красными" являются 7 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Таким образом, во вторник, после официального вхождения в этот перечень Ровенской и Николаевской, "красных" регионов станет 9.

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