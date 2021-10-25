15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

Об этом сообщает полиция Херсонской области

ДТП произошло 24 октября около 00:40 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.

Дословно полиция: "В результате столкновения автомобиля "Volkswagen Touareg" с деревом, водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля – получили травмы различной степени тяжести".

Полицейские предварительно установили, что за рулем "Volkswagen Touareg" находился 15-летний житель пгт Большая Александровка.

Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя возрастом 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Большая Александровка), доставлены в Большеалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

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