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В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной

25.10.2021 / 18:35
В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной
Источник: ria.ru
Патриарх Кирилл прошел вакцинацию, так же, как и многие другие представители епископата и священства Русской православной церкви

Церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой, но настаивает на том, что прививка от коронавируса должна быть добровольной.

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ria.ru.

«Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации. Каждый должен сам принимать решение, учитывая, в том числе, состояние здоровья и, при этом, осознавая ответственность за себя, близких и тех, с кем приходится контактировать на работе и в быту», - сказал Владимир Легойда.

Он напомнил, что церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. «Ситуация с коронавирусом остаётся крайне серьезной, и вакцинация, по признанию врачей, является сегодня самым эффективным способом выхода из пандемии», - заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Владимир Легойда отметил, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию, так же, как и многие другие представители епископата и священства Русской православной церкви.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, вакцинация, РПЦ, Легойда
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