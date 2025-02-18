Туреччина: Зараз ми всі працюємо над різними аспектами можливого припинення вогню в Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у коментарі телеканалу TRT World.

"Туреччина бажає і готова відігравати будь-яку роль, щоб сприяти миру в Україні та відбудові України. Але передусім нам потрібно припинити вогонь і мати дієвий та довгостроковий мирний план", - сказав Фідан.

За його словами, наразі триває робота над мирним планом.

"Зараз адміністрація США, європейці та ми всі працюємо над різними аспектами можливого припинення вогню та мирного плану… Однак поєднання короткострокової термінової потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними питаннями зараз є найважливішим. Саме над цим ми зараз працюємо", - зауважив Фідан.

Водночас Фідан вважає, що Україні доведеться прийняти "неприємні рішення" у контексті територій.

"В ідеальному світі ми хотіли би бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз іде війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення. Це те, що намагаються вирішити зараз: що можуть утримати, що залишити, що відкласти. Думаю, що це деякі з пріоритетних сфер, на яких зараз дуже зосереджені всі: американці, європейці, ми, росіяни, українці", - сказав Фідан.

За його словами, всі сторони зосереджені на власних пріоритетах, і мають різні цілі та занепокоєння.