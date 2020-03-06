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Милованов объяснил, почему отказался от кресла в новом Кабмине

06.03.2020 / 11:46
Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, потому что с обновлением правительства меняются подходы к развитию экономики.

Об этом свидетельствует пост Милованова в Facebook после смены Кабинета министров 4 марта

Прямая речь: "Спасибо всем! Я отказался от позиции министра (агро) в новом правительстве. О причинах скажу как экономист.

Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должен делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках и как достичь результатов, поставленных перед нами.

Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые так давно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций.

Я верю в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику.

Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые.

Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным).

В то же время, я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты.

Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию, и рост зарплат. Это главное".

Напомним: Тимофей Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года).
После заявления Гончарука об отставке, которое поддержала Верховная Рада, почти весь Кабинет министров обновили.

Милованов был доцентом экономики в Питтсбургском университете, работал в Киевской школе экономики, был и членом, и заместителем главы Совета Национального банка Украины.

Он – член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019 года).
Милованов также известен по выступлениям на TEDxKyiv.

Источник 

агропромышленный комплекс, Милованов
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