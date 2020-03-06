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Дубилет попрощался, но еще не идет: обсуждают его будущее в правительстве

06.03.2020 / 12:17
Бывший министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что сейчас продолжается обсуждение его дальнейшей работы в правительстве.

Об этом сообщает Facebook-страница экс-министра

Прямая речь: "Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты.

Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу".

Дубилет поблагодарил своих бывших коллег.

Напомним: 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

Дубилет – украинский бизнесмен, экс-IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank.

Его назначили как и все правительство Гончарука в сентябре 2019 года. С начала работы Дубилет боролся с лишним документной волокитой в правительстве.

Он стал инициатором оценки численности наличного населения Украины и выступал против обычной переписи из-за высокой себестоимости.

Кроме того экс-министр занимался ревизией зданий правительства. В частности, он обнаружил и закрыл в помещениях кабинета министров парикмахерскую, отделение Ощадбанка.

Также он заявил, что правительство отдаст под приватизацию 4-5 заброшенных госзданий в центре Киева, которые используются неэффективно.

Источник 

министр, отставка, Дубилет
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