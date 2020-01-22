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Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса

22.01.2020 / 18:12
Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Кроме того, с целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по:

эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV);
клиническому ведению пациентов, отвечающих определению случая коронавирусной инфекции (nCoV);
перечню изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV;
требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV;
коммуникационным материалам для информирования населения о профилактических мероприятиях.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китая.

Источник

профилактика, коронавирус, nCoV
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