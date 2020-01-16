Для чего нужен ультразвуковой увлажнитель воздуха

Особенное значение имеет влажность, так как от этого показателя зависит состояние кожного покрова, слизистых оболочек, волос, легкость дыхания, качество сна. Экспериментальным путем определено, что оптимальная влажность в помещении должна составлять 40-60%, избыточная влажность может стать причиной развития микроорганизмов, плесневого грибка, недостаток влаги ухудшает состояние кожи, волос, повышает риск развития пылевого клеща.

Чтобы поддерживать в помещении оптимальную влажность, необходимо обзавестись климатической техникой – ультразвуковой увлажнитель воздуха, мойка воздуха, очиститель воздуха, кондиционер. Такая техника необходима не только в домашних условиях, ее устанавливают в офисах, детских учреждениях, в клиниках и больницах.

Кроме обычных приборов, выполняющих одну функцию, существуют устройства, которые предназначены для увлажнения, очищения, ионизации, ароматизации воздуха. Набор функции зависит от того, что необходимо конкретному пользователю. На сайте интернет-магазина Med-magazin.ua есть самые различные устройства для оценки состояния воздуха в помещении и улучшения его качества.

Какие бывают увлажнители

Чтобы разобраться, какой увлажнитель выбрать, какой лучше, надо знать, какие приборы существуют, и чем они отличаются друг от друга. Современные производители предлагают несколько модификаций увлажнителей:

Паровые увлажнители, в которых вода превращается в пар при температуре парообразования (100⁰С). Так как температура высокая, то на выходе получается горячий пар, который может обжечь кожу. В паровых увлажнителях установлен датчик влажности (гигростат), если его не будет, то влажность может достичь 100%, вода будет конденсироваться и оседать на предметах обстановки, большое содержание влаги в воздухе затруднит дыхание;

Традиционные увлажнители, где установлены увлажняющие картриджи, через которые проходит сухой воздух. Он увлажняется и охлаждается, на выходе получается холодный пар поэтому в отличии от парового увлажнителя, нет опасности получить ожог.Уровень влажности регулируется автоматически, при достижении определенного уровня, прибор отключается;

Ультразвуковой увлажнитель, отзывы о котором свидетельствуют о том, что это наиболее удобное и комфортное устройство.

Используя ультразвуковой прибор, можно достичь 100% увлажнения, то есть максимального насыщения воздуха водяными парами. Уровень увлажнения регулируется автоматически.

Чтобы оценить преимущества ультразвукового устройства, надо понять, как работает увлажнитель этого типа. В устройстве установлен пьезоэлектрический элемент, под действием колебательных движений этого элемента вода преобразуется в мельчайшую водяную взвесь, которая попадает в помещение, где переходит в парообразное состояние, сухой воздух насыщается водяными парами. Если в увлажнителе предусмотрена функция «Теплый пар», то под действием высокой температуры происходит частичная стерилизация воздуха, уничтожаются бактерии, в том числе и болезнетворные.

Купить ультразвуковой увлажнитель рекомендуется для тех помещений, где требуется постоянно поддерживать определенный климат, например, если в них установлена старинная мебель, хранятся антикварные предметы, уложен паркет.

Как выбрать

Ультразвуковые увлажнители, представленные на сайте интернет-магазина могут отличаться по некоторым параметрам, поэтому при выборе надо обратить внимание на следующие свойства:

Объем резервуара для воды, от которого зависит время беспрерывной работы без дополнительного долива воды. Какую воду заливать в емкость, как часто и какой максимальный объем воды можно узнать из инструкции производителя. В емкость можно заливать только дистиллированную воду, так как соли и примеси, содержащиеся в обычной водопроводной воде, могут привести к поломке устройства, а также ухудшить качество водяной взвеси на выходе. Воду заливают по специальную отметку уровня на внутренней или внешней части прибора, доливать воду надо также ровно до этой метки;

в емкость, как часто и какой максимальный объем воды можно узнать из инструкции производителя. В емкость можно заливать только дистиллированную воду, так как соли и примеси, содержащиеся в обычной водопроводной воде, могут привести к поломке устройства, а также ухудшить качество водяной взвеси на выходе. Воду заливают по специальную отметку уровня на внутренней или внешней части прибора, доливать воду надо также ровно до этой метки; Производительность, показывающая, сколько прибор производит водяного пара за единицу времени.

От этих двух показателей зависит, как долго будет работать прибор без остановки (дополнительного залива воды). Если Вы планируете включать прибор на целую ночь, то надо приобрести увлажнитель, время беспрерывной работы которого не меньше 7-8 часов.

Цена прибора зависит от ряда дополнительных функций, например, от наличия ночной подсветки, формы корпуса и других параметров. Если определенные функции Вам не нужны, то можно приобрести более дешевый прибор.

Немаловажным критерием является дизайн прибора и его размеры, так как он будет установлен в определенном помещении, следовательно, его внешний вид должен соответствовать характеру обстановки:

Для детской комнаты лучше приобрести увлажнитель в форме детской игрушки;

Для офиса или комнаты подойдет увлажнитель строгой геометрической формы.

Кому рекомендуется приобрести увлажнитель

Польза от устройства очевидна, поэтому можно сказать, что увлажнитель необходим в любых помещениях – от жилых квартир до офисных помещений. Увлажнитель рекомендуется купить в следующих случаях:

При наличии у жильцов аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы;

Если в квартире есть животные, так как шерсть, постоянно присутствующая в воздухе, может стать причиной аллергии;

Для помещений, где установлены электрообогреватели;

Климатическая техника - увлажнители, мойки, очистители помогут поддерживать в помещении оптимальный микроклимат и защитить жильцов от различных болезней, улучшат качество жизни и увеличат срок службы предметов обстановки.