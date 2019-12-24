Ортезы для стопы: как работают и для чего используются

Поэтому от здоровья стопы зависит здоровье всей опорно-двигательной системы, а любая травма может стать причиной заболеваний суставов и позвоночника. Для защиты голеностопа во время повышенных нагрузок, ускорения реабилитации после операций и травм, снятия воспаления и боли специалисты рекомендуют приобрести и использовать ортез для стопы.

Как работает фиксатор

Голеностопный бандаж оказывает давление на сустав, от интенсивности которого зависит, насколько прочно он зафиксирован, будет ли подвижным, сможет ли человек ходить. Если сустав нестабилен, то достаточно обычного эластичного бандажа, а при более серьезных нарушениях, когда сустав надо обездвижить, понадобится фиксатор с жесткими элементами. Он принимает на себя часть нагрузки, освобождая сустав и ускоряя его восстановление.

Когда используется

Зачем нужен фиксатор можно узнать на сайте интернет-магазина, где такие изделия продаются. Голеностоп используется в следующих случаях:

При артритах и артрозах во время ремиссии для защиты сустава, а также при воспалении для уменьшения боли и облегчения состояния;

При тяжелых физических нагрузках, особенно в том случае, когда ранее были травмы, а также при избыточном весе;

После травм разной интенсивности для полного обездвиживания сустава, а также в ходе реабилитации, когда надо постепенно увеличивать интенсивность движения;

Во время интенсивных спортивных тренировок, особенно в тех видах спорта, где на ноги приходится максимальная нагрузка.

Виды бандажей

Существует несколько разновидностей бандажей, цена которых зависит от степени жесткости, а соответственно, от интенсивности оказываемого давления и степени фиксации:

Мягкие эластичные бандажи, оказывающие только стабилизацию сустава и не ограничивающие подвижность;

Полужесткие бандажи с дополнительными стяжками и застежками, жесткими элементами из эластичных материалов. Они обеспечивают частичное ограничение подвижности;

Жесткие ортезы, полностью обездвиживающие сустав, которые используются при патологиях стопы, а также при серьезных травмах, когда обязательным условием реабилитации является полное отсутствие движения.

Интернет-магазин предлагает покупателям самые разнообразные модели – от простых эластичных бандажей, которые одевают в обувь, до жестких массивных ортезов, использующихся только по назначению врача.

Чтобы правильно подобрать вид бандажа, его размер, а также научиться им пользоваться, надо внимательно прочитать описание, представленное на сайте магазина.

Если у Вас есть возможность примерить выбранную модель, то это будет самым лучшим решением, так как от правильного выбора зависит, насколько он будет комфортным, и какое действие будет оказывать.

Маленький бандаж будет передавливать сустав, мышцы и сосуды, нарушать кровообращение, а в некоторых случаях вызывать судороги в икроножной мышце. Большой бандаж будет перекручиваться, мешать в обуви, а также не сможет обеспечить необходимый уровень компрессии.

Правила использования

Как пользоваться бандажом, описано в инструкции, которую надо изучить перед применением. Следует помнить, что без рекомендации врача можно носить только мягкий эластичный бандаж, для использования жестких и полужестких моделей требуется врачебное предписание.

Бесконтрольное использование жестких моделей может стать причиной ослабления собственных мышц, дистрофии связок и суставов.

Мягкие бандажи можно носить только во время физических нагрузок – длительной активной ходьбе, занятиях спортом, выполнении тяжелой физической работы, например, при перемещении тяжестей. В некоторых случаях, например, при обострении артритов и артрозов бандажи носят целый день, снимая только во время отдыха и сна.

Режим ношения жестких и полужестких моделей должен определить врач. Их обычно носят в течение всего дня, снимая через каждые 3-4 часа для отдыха, а также во время сна, гигиенических процедур и проведения врачебных манипуляций.

Если бандаж вызывает дискомфорт, то его следует снять, а потом после отдыха надеть. Если это не помогло, то надо обратиться к врачу, так как причиной могут быть особенности анатомии сустава или неправильно выбранный размер.

Где приобрести

Как выбрать бандаж, как носить, как за ним ухаживать, где купить разные модели можно узнать у лечащего врача. Он поможет разобраться, как правильно надевать бандаж, особенно, это касается жестких моделей, насколько сильно его затягивать, как правильно подобрать размер обуви во время ношения бандажа. Большой выбор моделей по самым демократичным ценам можно найти на сайте интернет-магазина Med-magazin.ua, где есть отечественные и импортные модели.