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Как выбрать принтер для дома

19.12.2019 / 10:37
К технике, которой мы пользуемся дома, предъявляют другие требования, чем к офисной.

Во-первых, в квартире меньше свободного места, где можно было бы разместить принтеры, сканеры и иные девайсы такого рода. При этом многие предпочитают работать на дому. 

Среди основных современных тенденций — переводить документы и общение в электронный вид. Но время от времени все равно нужно что-то распечатать. Следовательно, и многим работающим дома без принтера не обойтись.

Купить это устройство можно в гипермаркетах «АШАН» или в интернет-магазине сети, перейдя по ссылке https://auchan.ua/printery/. А выбрать подходящий аппарат помогут нижеследующие полезные советы.


Типы устройств

Есть две основные категории принтеров — струйные и лазерные. Первые считаются немного устаревшими. Вторые пользуются куда большей популярностью. 

Лазерные принтеры бывают цветными и одноцветными (ч/б). Конечно, выбирая, многим сразу хочется купить первый. Но подумайте, нужен ли он вам? До уровня фотопечати это устройство не дотягивает, а в обслуживании оно дороже и «привередливее». В большинстве случаев для домашнего использования достаточно одноцветного принтера. 

Преимущества одноцветных аппаратов

В числе преимуществ ч/б устройств:

  • экономичность. Одной заправки картриджа хватит, чтобы напечатать до 1000 односторонних листов;
  • способность работать достаточно тихо;
  • производительность. По этому параметру такие принтеры не уступают профессиональным моделям, используемым в офисах.

Для ч/б печати сгодится и струйный аппарат. Его использование обойдется дешевле лазерного «собрата». Правда, производительность струйного устройства ниже. Кроме того, оно может быть более шумным при работе.

Размер, цвет, дополнительные возможности

Определившись с типом устройства, оцените эргономические качества понравившейся модели. Речь, в частности, о цвете и размере аппарата. Не забывайте, что принтер займет львиную долю свободного пространства в вашей комнате. Следовательно, логично отдать предпочтение компактной модели. Важно также, чтобы цвет печатной техники не дисгармонировал с интерьером. 

Обратите внимание на наличие у устройства дополнительных опций. Речь о возможности осуществлять двустороннюю печать, оснащенность кардридером и т. д.

Оптимальный вариант для домашних юзеров — универсальные аппараты. Они сочетают в себе функции сканера, принтера, ксерокса. 

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