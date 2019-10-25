Гастрономический тур по Греции: пробуем страну на вкус

Гастрономическое путешествие в Грецию — это праздник для кулинарных эстетов и гурманов. При этом выбрать такой тур могут без зазрения совести даже те, кто на диете. Греческая кухня — одна из самых полезных в мире. А ее продукты славятся безупречным качеством и вкусом. Свежие салаты, ароматная выпечка, вино, разнообразие сыров и, конечно же, оливки и маслины. Кажется, от одного только упоминания знаменитых греческих блюд уже хочется есть.

Блюда, которые стоит обязательно попробовать в Греции

Как и любая страна, Греция имеет свои национальные блюда. При этом «свое» традиционное угощение есть практически в каждом регионе. Некоторые рецепты хранятся в секрете и передаются поколениями. Эти блюда отображают всю национальную кухню страны, а полакомиться ими можно в любом местном ресторане:

греческий салат — в Греции его готовят по оригинальному древнему рецепту. Особый вкус салату придает нежная фермерская фета и оливковое масло со специями;

мусака — запеканка, основу которой составляют баклажаны, фарш и сыр. Подается блюдо под соусом бешамель;

папутсакья — фаршированные баклажаны;

дзадзики — соус-салат из огурцов с зеленью и чесноком. Вроде ничего особенного, но именно такой закуской можно полакомиться только в Греции. Его секрет — свежий натуральный йогурт.

А еще в Греции очень вкусные местные сладости: кулуракья, бугаца и катимерия.

ТОП-5 обязательных мест гастротура

Основа греческой кухни — овощи, сыры, вино. Поэтому чтобы ощутить настоящий вкус страны, рекомендуем посетить несколько винных погребков, семейные фермы и национальные таверны.

Афины — гастрономический тур Грецией традиционно начинается со столицы. На площади Святой Ирины располагается ресторан Manas Kouzina-Kouzina. Здесь можно попробовать разнообразные блюда со всех уголков Греции. Солоники — практически в каждом ресторане и кафе города подают национальные блюда. Но есть места особенного вкуса. В верхней части города Ано Поли располагается семейная таверна TA KASTRA. Здесь гостям предлагают большой выбор домашних мясных блюд, салаты и знаменитые сыры. А в таверне «Такос» в районе Терми можно насладиться морскими деликатесами под традиционными греческими соусами. Агиос Продромос — в тавернах этой деревушки готовят знаменитые мясные блюда на гриле (кефтедес, пансета) и шашлычки на шпажках. Таверна Перек — неотъемлемая составляющая гастротура в Грецию. Именно здесь в Монопигадо туристы знакомятся с тонкостями понтийской кухни, пробуют питу. Также в таверне дегустируют оливки и оливковое масло. Халкидики — славится своими винодельнями. Например, винодельня в деревне Марафуса Ктима Ливадиоти приглашает узнать все тонкости изготовления живого вина.

Даже если вы посетите страну в качестве обычного туриста, не отказывайтесь от гастрономической прогулки по курорту. Греки советуют посещать рестораны, в которых питаются местные жители. Именно в таких небольших заведениях и семейных закусочных можно ощутить настоящий вкус Греции.