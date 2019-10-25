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#CK50: 50-летие великого бренда

25.10.2019 / 13:52
#CK50: 50-летие великого бренда
В 2019 году крупный американский бренд Calvin Klein отмечает полувековой юбилей. По этому случаю компания выпустила новую коллекцию и запустила нашумевшую рекламную кампанию на своем сайте и на amazon.com. В социальных сетях эта кампания прошла под хэштегом #CK50. Разбираемся, чем может удивить новая коллекция прославленного бренда.

Состав коллекции

Юбилейная капсульная коллекция Calvin Klein по большому счету состоит из классических моделей бренда: нижнее белье, универсальные джинсы, простые футболки и платья. Все то, чем компания радовала своих поклонников десятилетиями, вновь появилось на подиуме, а следом за ним — в магазинах, так что у каждого есть шанс приобрести ту самую культовую модель. В то же время не обошлось и без новых элементов: бренд предложил новый принт в виде повторяющейся монограммы с логотипом компании. Среди вещей с таким принтом вышли модные в этом сезоне лосины и велосипедки, футболки и топы. 

Отличительные особенности

Бренд всегда был знаменит сотрудничеством со звездами большой величины, но на этот раз он буквально превзошел сам себя. Для новой юбилейной кампании компания пригласила в качестве моделей американских знаменитостей: Джастина Бибера и его жену, Кендалл Дженнер, A$AP Rocky, Трой Сиван, Лю Вэнь, Паркер Ван Норд. Как и все остальные рекламные кампании бренда, #CK50 отличается особой сексуальностью и динамичностью, а главное — все образы выглядят очень живыми. Именно поэтому ролики Calvin Klein расходятся по сети и привлекают внимание обычных людей. В них звезды, инфлюэнсеры и модели живут жизнью простых людей, поэтому видео получаются особенно инклюзивными. Согласно официальному сообщению бренда: «В этой кампании мы попытались запечатлеть бунтарский дух, который формировал бренд на протяжении 50 лет» — и им безусловно это удалось. 

Главный юбилейный ролик построен по другому принципу: в нем запечатлены главные исторические эпохи в истории США, а модели представлены как наблюдатели, которые одновременно проживают эти события и смотрят на них со стороны. Ролик получился не менее захватывающим, чем традиционные видео компании, и уже собрал множество положительных отзывов. Сама коллекция поступит в продажу 15 октября. Приобрести вещи можно будет как во всех магазинах бренда, так и онлайн. 

Купить вещи Calvin Klein в Украине

Интернет-магазин и шоурум «Студио Фешн» представляют одежду бренда в Украине уже много лет. На сайте можно посмотреть все модели, которые есть в наличии прямо сейчас, а если вы не найдете нужную вещь — сотрудники магазина с удовольствием оформят для вас предзаказ. Так вы получите желаемую модель всего за несколько дней с доставкой по нужному адресу. «Студио Фешн» гарантирует аутентичность брендовой одежды, отвечает за ее качество и предлагает вещи по доступной цене. Это помогает магазину держать высокую планку в мире ретейла. 

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