CK50: 50-летие великого бренда

Состав коллекции

Юбилейная капсульная коллекция Calvin Klein по большому счету состоит из классических моделей бренда: нижнее белье, универсальные джинсы, простые футболки и платья. Все то, чем компания радовала своих поклонников десятилетиями, вновь появилось на подиуме, а следом за ним — в магазинах, так что у каждого есть шанс приобрести ту самую культовую модель. В то же время не обошлось и без новых элементов: бренд предложил новый принт в виде повторяющейся монограммы с логотипом компании. Среди вещей с таким принтом вышли модные в этом сезоне лосины и велосипедки, футболки и топы.

Отличительные особенности

Бренд всегда был знаменит сотрудничеством со звездами большой величины, но на этот раз он буквально превзошел сам себя. Для новой юбилейной кампании компания пригласила в качестве моделей американских знаменитостей: Джастина Бибера и его жену, Кендалл Дженнер, A$AP Rocky, Трой Сиван, Лю Вэнь, Паркер Ван Норд. Как и все остальные рекламные кампании бренда, #CK50 отличается особой сексуальностью и динамичностью, а главное — все образы выглядят очень живыми. Именно поэтому ролики Calvin Klein расходятся по сети и привлекают внимание обычных людей. В них звезды, инфлюэнсеры и модели живут жизнью простых людей, поэтому видео получаются особенно инклюзивными. Согласно официальному сообщению бренда: «В этой кампании мы попытались запечатлеть бунтарский дух, который формировал бренд на протяжении 50 лет» — и им безусловно это удалось.

Главный юбилейный ролик построен по другому принципу: в нем запечатлены главные исторические эпохи в истории США, а модели представлены как наблюдатели, которые одновременно проживают эти события и смотрят на них со стороны. Ролик получился не менее захватывающим, чем традиционные видео компании, и уже собрал множество положительных отзывов. Сама коллекция поступит в продажу 15 октября. Приобрести вещи можно будет как во всех магазинах бренда, так и онлайн.

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