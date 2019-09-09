Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием

Как диагностируют рак крови в израильских клиниках

Согласно информации о лечении рака крови в Израиле, предоставленной Международным центром поддержки пациентов Bookimed, с пациентами работают доктора, которые учились и стажировались в Европе и США.

Диагностика лейкоза включает три основных этапа:

1. Забор костного мозга для его исследования

Этот анализ нужен для определения типа заболевания и составления программы лечения. Взятие материала выполняется под местной анестезией.

2. HLA-типирование

Это исследование играет ключевую роль при трансплантации. Оно помогает определить генетическую совместимость клеток пациента и донора костного мозга. Чаще всего совместимы близкие родственники пациентов.

Но подходящего донора можно найти и в соответствующем регистре добровольцев. Организация BMDW занимается координацией людей, желающих стать донорами клеток костного мозга или стволовых кроветворных клеток

3. ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография)

Эта процедура нужна для постановки точного диагноза. Показанием к ПЭТ является подозрение на метастазы или сомнения в полученных результатах компьютерной томографии.

Методика лечения лейкемии в Израиле

Основной метод лечения лейкоза в израильских клиниках — химиотерапия. Врачи подбирают препарат исходя из типа клеточной мутации.

При острой миелобластной форме болезни необходима пересадка костного мозга. Перед этой процедурой назначается химиотерапия. Ее задача — ввести пациента в ремиссию и восстановить нормальное кроветворение. В случае хронической лейкемии доктора проводят пациенту пересадку его собственного костного мозга. А если заболевание протекает в острой форме – проводится трансплантация костного мозга от родственного или неродственного донора.

Если у пациента есть метастазы, доктора назначают облучение. Для лечения лейкоза в израильской клиникеРамбам используется трехмерная система оптимизации лучевой терапии. Она позволяет определить оптимальную дозу облучения в конкретном случае.

Специалисты израильских онкоцентров работают по международным протоколам. Они разрабатывают инновационные методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний. Кроме этого, доктора используют индивидуальный подход к каждому пациенту.

Согласно индексу медицинского туризма MTI (Medical Tourism Index), Израилю принадлежит первое место в мире по уровню обслуживания. К примеру, клиника Хадасса — одно из старейших медучреждений Израиля — была номинирована на Нобелевскую премию мира за отношение к пациентам без расовых и религиозных разграничений. Также в медучреждениях этой страны уделяется значительное внимание психологическому состоянию лечащегося человека. Грамотная психологическая помощь позволяет человеку пройти трудный период химиотерапии, реабилитироваться и вернуться к привычному образу жизни.