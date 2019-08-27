Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках

Некоторые пьют крепкие напитки, а некоторые – слабоалкогольные. Медики предупреждают, что даже слабый алкоголь может нанести непоправимый вред.

И так, специалисты предупреждают, что, несмотря на свою безобидность, энергетики содержащие спирт, могут навредить сильнее, чем простая водка. Специалисты говорят, что, прежде всего, энергетические напитки негативно влияют на мозг человека. За мозгом в ряд стоят буквально все внутренние органы.

Дело в том, что наряду со спиртом в этих напитках содержится кофеин. Эти два компонента наносят огромный удар по организму в целом. Кроме того. Происходит провал в памяти, а также человек может потерять сознание.

Второе место в ряду плохих напитков занимает пиво. Многие даже не подозревают, что постоянное применение пива может быть чревато алкоголизмом. Пивные напитки способствуют выработке гормонов удовольствия - дофамины. Первый удар пиво наносит на поджелудочную железу.

Мужчины – любители пива, должны быть осторожны, так как этот напиток провоцирует выброс женских половых гормонов.

Также как и предыдущие напитки, очень опасно употреблять коктейли. Смешивать различные виды алкогольных напитков к коктейль и мешать их со сладкими безалкогольными напитками запрещено, говорят специалисты. В этом случае также страдает поджелудочная железа, за ней начинает реагировать печень.

От выпивания такой «ядерной» смеси страдают печень, сердце, сосуды и желудок. Кстати, ученые доказали, что подобная смесь может привести к ожирению.

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