Защитит ли маска от коронавируса: Минздрав дает советы украинцам

Соответствующие советы Центр общественного здоровья Минздрава обнародовал в Facebook.

"Передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем, маска не дает абсолютной защиты, поэтому использовать ее следует с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности", - сообщают в ЦОЗ.

В то же время в случае использования маски как индивидуальной защиты медики советуют обращать внимание на то, что она должна покрывать нос и рот; должна плотно прилегать, без отступлений по краям; заменять маску следует как только она стала влажной; не трогать центральную часть маски руками; не использовать маску повторно.

"Людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию", - отметили в ЦОЗ.

Здоровым людям нужно избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях. Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением и использовать респиратор уровня N95 и выше при проведении манипуляций, таких как бронхоскопия и т.д., отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По состоянию на 30 января от болезни умерли уже 170 человек, подтверждены 7783 случая заражения. Заболевание зафиксировано в 17 странах.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Во избежание заражения коронавирусом, гражданам рекомендуется: избегать контактов с животными; не есть сырое или плохо обработанное мясо; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания; регулярно и тщательно мыть руки.

Источник