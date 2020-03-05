Тест системе: коронавирус уже в Украине

Как и предрекали многие, коронавирус был завезен в Украину из Италии. Первым зараженным стал 38-летний мужчина, на прошлой неделе вернувшийся из этой страны на машине вместе с женой. В данный момент он находится в отдельном боксе областной инфекционной больницы, его заболевание, по данным источника ZN.UA в Минздраве, проходит в легкой форме. Жена заболевшего находится в самоизоляции, как и предписано протоколом ВОЗ в таких ситуациях. 35 человек, включая медперсонал и пограничников, с которыми контактировал инфицированный больной, предупреждены и находятся в самоизоляции. Биопробы заболевшего будут отправлены на переподтверждение в референтную лабораторию Лондона.

Накануне ZN.UA получило в свое распоряжение результаты исследования, проводившегося с 13 по 23 февраля компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего. Несколько вопросов касались оценки населением ситуации с коронавирусом. Так, на вопрос "Справится ли украинская власть с эпидемией коронавируса?" 51% респондентов ответили, что скорее всего или точно не справится; 25% — скорее справится. И лишь 12% считают, что украинская власть с эпидемией коронавируса точно справится.

С мнением большинства трудно не согласиться, учитывая, что система противодействия распространению любых особо опасных инфекций у нас была развалена. Санэпидслужба прекратила свое существование. Врачей-эпидемиологов перестали готовить. Структур, которые могли бы эффективно противодействовать ввозу и распространению заболевания, у нас нет. Только в середине прошлой недели в Украине вновь появился главный государственный санитарный врач, способный эффективно и быстро принимать решения в отношении проведения карантинных, ситуационных мероприятий, ограничения передвижения граждан на определенной территории.

Что удивительно, при такой оценке способности властей противостоять распространению коронавируса некоторые опасения, связанные с этой инфекцией, согласно исследованию имеет 41% опрошенных. У 36% нет никаких опасений, 19% испытывают страх (из них 26% — в возрасте 60+ лет).

Кроме того, 45% опрошенных уверены, что коронавирус создан искусственно и распространен специально. 22% считают, что это — случайная утечка, 19% — природное явление. Поскольку на данный момент источник вируса, который мог бы подтвердить его природное происхождение, не установлен (никто точно не может сказать, от какого животного коронавирус передался человеку, транзитный переносчик — панголин), в последнее время в СМИ циркулировало немало конспирологических версий. Естественным образом это сказалось и на ответах респондентов.

Тем не менее после санжарских событий определенные выводы, по мнению информированных источников, все же были сделаны. То, что в Украине появился главный государственный санитарный врач, внушает оптимизм. До этого вводить карантин на какой-то определенной территории местным органам власти можно было только рекомендовать. Конституционные права граждан на свободу передвижения могли быть ограничены лишь через механизм объявления чрезвычайной ситуации на отдельной территории Комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Механизм достаточно долгий и менее эффективный, чем моментальная реакция главного санитарного врача в отношении, например, принудительной госпитализации людей с подозрением на коронавирусную инфекцию или же проведения карантинных и обсервационных мероприятий с контактными лицами.

Сегодня существует уверенность, что при эффективном использовании средств резервного фонда реагировать на отдельные вспышки в отдельных регионах можно очень быстро, поскольку в законе о санэпидблагополучии четко определен перечень полномочий главного санитарного врача.

Андрей Скипальский, Украинский кризисный медиа-центр: "Меры, которые сейчас принимаются, своевременны. Суть и качество принимаемых решений адекватны, — комментирует готовность Украины к возможной эпидемии коронавируса директор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский. — Но вот исполнение у нас, как всегда, страдает. Потому что это зависит от многих уровней власти, административного подчинения и ответственности лиц. Есть Национальный план мероприятий, состоящий из 22 пунктов. Он достаточно комплексный и является хорошим примером того, как нужно структурировать решения. Если бы мы их исполняли, например, решение о введении ограничения экспорта/реэкспорта… Почему эти меры не были приняты сразу?

Что касается готовности системы, то практика ЕС показывает, что даже наиболее условно готовые и развитые, со стабильными экономиками страны, такие как Италия или Великобритания, к вспышкам эпидемий оказываются не готовы.

Сейчас мы должны быть готовы к реагированию на первые случаи. Кроме защиты и охраны санитарных границ, то есть скрининга и попыток отследить отдельные случаи, мы должны быть готовы к эффективному принятию пациента, эпидрасследованию контактных лиц, их изоляции/самоизоляции. Все меры, на которые переформатировалось министерство, — это именно готовность врачей принять первые случаи и качественно отработать окружение. В отношении больших вспышек пока прогнозировать не будем.

Алгоритм действий был утвержден 2 марта. Есть комментарии, которые необходимо отработать, и тогда у нас будет алгоритм действий по нескольким фазам разных решений по внедрению разных положений на уровне государства. Главное, сколько таких случаев, и что мы делаем, когда он один, когда их десять и когда сто.

Уровень доверия к правительству низкий всегда. Скептическое отношение отражено и в опросе. Человеку сложно оценить готовность системы, он делает это очень эмпирически и эмоционально. 51% тех, кто уверен, что власть с эпидемией не справится, возможно, это еще кредит доверия. Мы должны доказать обратное.

Ситуация постоянно меняется. Плюс в том, что, как я вижу, все органы власти воспринимают риск как реальный. Субъективно, на основании селекторных совещаний по поводу коронавируса, где были жестко поставлены условия, готовность по тем или иным вопросам в регионах за последнюю неделю я оцениваю лучше. Во всех регионах проходят местные мероприятия, выделяются средства. Сейчас мы начинаем мониторинг учреждений здравоохранения. У нас есть проблемы, их много. Но лучше их знать и пытаться закрыть. То, что возможно закрыть управленческими решениями, мы закрываем. Финансовые решения ищем. Вопрос не в том, что нет денег, а в том, как быстро мы сможем реализовать ту или иную закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. Государственный механизм сейчас не приспособлен к сверхбыстрым оперативным решениям таких ситуаций. В какой-то мере он реакционен. Решения принимаются быстро, но, наверное, хочется, чтобы они принимались еще быстрее. Вопрос средств очень важен. К нему привлечено большое общественное внимание. Поэтому все будет сделано максимально четко, открыто и обосновано.

Есть ли в достаточном количестве тест-системы? Первые тест-системы, рассчитанные на количество до 30 случаев, были закуплены Центром общественного здоровья 10 февраля. Потом ВОЗ были переданы 300 тест-систем, которые позволяют оценить до 1000 случаев. Сейчас прибывают быстрые тесты, которые дадут возможность оценить до 3000 случаев в целом. Поэтому тест-системами мы обеспечены. Они хранятся централизованно. Решение о необходимости передачи тест-систем на места будет приниматься позже".

Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения Украины: "Все зависит от сценария, — считает главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. — Мы готовы к выявлению случаев, изоляции и предоставлению медпомощи. В то же время все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия — по оптимистическим или пессимистическим прогнозам. Сегодня предсказать это очень трудно. Мы не знаем, какое количество населения может одномоментно пострадать. Поэтому во время эпидемии должны вноситься коррективы. Мы это даже рассматривали на оперативном штабе Минздрава вечером 2 марта. Поскольку инфекция новая, провести обычное эпидемическое математическое моделирование сложно. Например, прогнозы по КНР не оправдались — случаев значительно меньше. Но система здравоохранения готова, — я посещал разные учреждения. Все вспоминают 2009/2010 год, когда у нас был пандемический грипп, молниеносные формы развития так называемого свиного гриппа, требовавшие реанимационных мероприятий намного чаще, чем сейчас.

Вчера, кстати, была скайп-беседа ВОЗ со всеми министрами стран ЕС. Украина также была привлечена. ВОЗ презентовала пирамиду по сложным и критическим случаям. Например, 80-ти процентам тех, кто заболел коронавирусной инфекцией, не потребуется госпитализация. Около 17% нужна будет госпитализация и медицинское наблюдение, возможно с переходом на какую-то определенную терапию с внутривенными инъекциями. В то же время 3,5–5 процентам человек понадобится предоставление медпомощи в отделениях интенсивной терапии. Вот это мы сейчас и рассчитываем — смотрим, чтобы наши отделения интенсивной терапии в инфекционных больницах были готовы, а также, чтобы мы четко знали, какие отделения за пределами инфекционных стационаров (в случае их заполнения) могут быть готовы принять пациентов, и как эти маршруты должны быть отработаны с учетом того, чтобы как можно качественнее локализовать распространение инфекции в пределах учреждения, где предоставляется медпомощь заболевшему коронавирусом.

На данный момент нами проработана только статистическая информация, сделаны точечные выезды. 28 февраля и.о.министра здравоохранения А.Семиволос подписал приказ, которым были запущены проверки комиссий по определенным госпитальным базам. 3 февраля Кабмин дал распоряжение органам местного самоуправления подготовиться к проверкам. Сейчас, уже непосредственно на местах, по опросникам ВОЗ, мы собираемся сверить готовность наших учреждений к коронавирусу, — отвечает ли реальности документально предоставленная информация, действительно укомплектованность такова, как нам представили. После этого будут приниматься решения.

Мы обобщили дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты и оборудовании для доукомплектации, например инфекционных стационаров, и обращаемся к Кабмину с просьбой дополнительно выделить средства из резервного фонда бюджета, чтобы достичь полной готовности.

К сожалению, Минздрав не может обеспечить наличие защитных масок в аптечной сети. Нам удалось достичь договоренности с коммунальными фармацевтическими предприятиями, чтобы они покупали их у дистрибьюторов и поставляли в коммунальные аптеки. Мы писали запросы от Минздрава на таможню, отслеживали динамику и заметили, что экспорт/реэкспорт увеличивается, поэтому обратились в Минэкономразвития с просьбой о запрете экспорта/реэкспорта. Минэкономразвития сейчас рассматривает этот вопрос. Кроме того, оно находится на постоянной связи с легкой промышленностью, чтобы отработать механизм — как побудить местных производителей и дистрибьюторов продавать средства индивидуальной защиты именно в нашей аптечной сети.

Есть четкие рекомендации ВОЗ, кто, когда и как должен надевать маску. Эти рекомендации есть у нас на сайте. Маску должен надевать только человек, который заболел, и вынужден где-то передвигаться. Это — маркер. Человек заболел — он надевает маску, чтобы не подвергать опасности других людей. Поэтому здоровый человек на всякий случай должен держаться от него на расстоянии минимум полтора-два метра. У нас же все почему-то думают, что маска — это способ защиты, и надевают ее на здоровых людей.

Паниковать не нужно. Болезнь имеет характеристики гриппоподобного заболевания. Есть определенная настороженность, поскольку это новый вид вируса, который циркулирует впервые и может повести себя по-разному. Поэтому ВОЗ и объявила ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайным событием в сфере общественного здоровья, чтобы системы здравоохранения стран подготовились.

Что касается алгоритма действий на случай эпидемии, он был рассмотрен. Мы отрабатываем все механизмы — как и какие меры будут приниматься и при каком количестве случаев регистрации коронавирусной инфекции в Украине. То есть мы отработали четко, когда и как по представлению главного государственного санитарного врача вводим ограничительные противоэпидемические меры, и когда, например, на этой же территории будем объявлять карантин, который вводится уже Кабмином. Сейчас алгоритм проходит юридические согласования.

Насколько известно вирус мутирует очень быстро. Мутация — один из элементов, который отслеживают вирусологи для того, чтобы разрабатывать тест-системы и иммунобиологические препараты. Пока не разработана вакцина, способность вируса к мутации не является критической. Она может усложнять ситуацию, поскольку каждая мутация может сделать вирус более агрессивным. Но может и наоборот (как это было в случае с побратимом коронавируса SARS), привести к тому, что вирус вообще утратит свой эпидемический потенциал.

Что касается обеспеченности тест-системами. Моя задача — сделать так, чтобы тестирование было доступным, качественным и эффективным. На сегодня у нас есть тест-системы, переданные ВОЗ. Они находятся в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. У нас есть подписанные документы и понимание того, сколько и как мы можем передавать образцов в лаборатории Лондона и Германии. То есть мы готовы. Будем работать и тестировать.

Всем тестироваться на коронавирус не нужно. Вчера на скайп-беседе мы обратились к ВОЗ, чтобы она представила единый четкий алгоритм для всех стран ЕС в отношении тестирования. Потому что сейчас относительно доступности тестирования в политической плоскости часто происходят манипуляции. В стране тест-системы есть. Мы над ними работаем. Если отечественные тест-системы зарегистрированы и их эффективность подтверждена, то можно использовать и их. Перепроверкой качества данных, предоставленных производителем для регистрации того или иного изделия медназначения, занимается Государственная служба Украины по лекарственным средствам".

Как сообщил источник в СНБО, "Київгума" — единственный производитель в Украине, который сейчас проводит испытания специального одноразового костюма биозащиты. Если испытания будут успешными, то этим видом средства индивидуальной защиты Украина тоже будет обеспечена.

Учитывая, что вчера алгоритм был вынесен на обсуждение штаба Минздрава, до конца недели он, очевидно, будет доведен до всех органов власти, задействованных в этом процессе. Так, например, когда зафиксирован один случай, выявляются контактировавшие лица, рекомендуется самоизоляция, в телефонном режиме проводится мониторинг, при появлении симптомов — диагностика и, при необходимости, помещение в инфекционную больницу. Если в одном регионе зарегистрировано 10 случаев заболевания, все общественные мероприятия прекращаются. Школы и детсады закрываются на карантин. Чтобы снизить количество контактов между людьми, офисам рекомендуется по возможности либо перевести сотрудников на удаленную работу, либо воспользоваться другими механизмами. Если заболели более 100 человек — разворачиваются силы и средства ГСЧС, МВД. При необходимости подключаются военные.

Алла Котляр

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