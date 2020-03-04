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Коронавирус таки пришел в Украину: его испугались, не растерялись

04.03.2020 / 09:24
Коронавирус таки пришел в Украину: его испугались, не растерялись
Службы в Черновцах сработали четко, информационный контакт с населением налажен, а скорая - будет приезжать на соответствующие вызовы.

То, что вирус рано или поздно "проникнет" на территорию Украины, уже давно обсуждалось. А тем более после заявления главы ВОЗ Тедроса Гебреесуса: "Ни одной стране не следует надеяться, что у нее не будет случаев заболевания. Это было бы роковой ошибкой, в прямом смысле слова". Украина к этому готовилась - проводились тренинги, разъяснения, в каждой области были определены учреждения, куда больных будут доставлять кареты скорой помощи. Еще в четверг, 27 февраля, началась информационная кампания, хоть в начале и были определенные промахи. Возможно, эти промахи, как в случае с размещением украинских граждан на обсервацию в Новых Санжарах, позволили переосмыслить и выработать правильный алгоритм действий и взаимодействие с населением. Госпитализация первого больного прошла четко и без истерик. Поэтому есть надежда, что этот серьезный вызов Украина сможет принять достойно.

Дисциплина и своевременная реакция - залог успешного лечения

На первого больного территории Украины в министерстве здравоохранения среагировали мгновенно. Замминистра и с недавних пор главный санитарный врач страны Виктор Ляшко буквально через час после сообщения дал брифинг, во время которого выглядел и спокойно, и собрано. Он напомнил, что накануне в Украине было четыре случая с подозрением на коронавирус, но сейчас подозрение подтвердилось у одного человека - мужчины из Черновцов, который недавно вернулся вместе с женой из Италии через Румынию на собственном автомобиле.

По словам главного санитарного врача, при пересечении границы (КПП «Порубное») ему измерили температуру и дали памятку о самоизоляции, а сам он заполнил специальный опросник. Семья решила на всякий случай самоизолироваться, и когда два дня спустя у больного проявились симптомы - температура и "першение" в горле, они уже знали, что делать. Согласно инструкции, человек обратился к семейному врачу, выполнял его указания, а вечером 29 февраля после ухудшения симптомов семейный врач отправил к больному специализированную инфекционную скорую. В воскресенье провели быстрые тесты на выявление гриппа А и В, повторили "гриппозные" тесты методом полимеразной цепной реакции. А также у инфицированного взяли пробы на Covid-19, которые были доставлены в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья (ЦОЗ). Там и подтвердилось инфицирование коронавирусом.

Чуть позже в кулуарах парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал журналистам, что больной в удовлетворительном состоянии. "Осложнений тех, которые могут возникать, а это вирусная пневмония, у него, к счастью, пока нет", - отметил Радуцкий. Сейчас он находится в Черновицкой областной клинической больнице.

Поскольку больной путешествовал личным автомобилем и сразу самоизолировался, то имел небольшое количество контактов с другими людьми в Украине. Все, кто с ним контактировал, сегодня находятся под наблюдением медиков. У жены больного нет никаких симптомов острых респираторных заболеваний, однако с профилактической целью с соблюдением всех рекомендаций ВОЗ она самоизолирована дома. Также под наблюдением находятся и пограничники, работавшие на смене, которая контактировала с гражданином. Сейчас украинская власть связывается с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого был больной украинец , пишет Апостроф.

В Черновцах тем временем усилили профилактические меры. Салоны коммунального транспорта усиленно дезинфицируют, кондукторам и водителям выдали защитные маски. При этом изменения в работе городского транспорта не предусматриваются, рассказал руководитель Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк в комментарии местному информационному сайту «Чернівецький промінь».

Будет ли вводиться карантин в учебных заведениях - в городе еще решают. Пока занятия продолжаются, а детям ссимптомами гриппа рекомендуют оставаться дома. В местном Центральном дворце культуры в связи с выявлением коронавируса уже отменили все массовые мероприятия. Каждый час дверные ручки общественных мест будут обрабатывать антисептическими средствами.

В Черновицкой области открыта круглосуточная «горячая линия» для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на Covid-19. На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями Covid-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем, сообщили в Черновицкой ОГА. Телефон круглосуточной горячей линии: 066 084 93 13. Также горячие линии запустили в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе.

Сохраняем спокойствие, глубоко дышим и пользуемся только проверенной информацией

Тем временем украинцев призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Кабинет министров запустил специальную страницу, где собрана вся актуальная информация о коронавирусе, под названием “Что надо знать про новый коронавирус?” Там можно узнать о новых случаях инфицирования, инкубационном периоде, опасности заболевания, готовности медучреждений и т.д.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация под контролем и риск распространения болезни минимален: "Процесс изоляции и лечения человека, у которого обнаружили коронавирус в Черновцах проведен согласно всем нашим утвержденным алгоритмам. Сейчас можем говорить о том, что риск распространения болезни от этого лица по территории Украины является минимальным. Как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения передала нам 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований. На уровне Министерства здравоохранения мы ежедневно общаемся с экспертами ВОЗ. Есть договоренность: что при необходимости Украина получит еще больше тест-систем".

Бывшая глава МОЗ Ульяна Супрун в присущей ей разъяснительной манере также призвала не паниковать, соблюдать тщательную личную гигиену и заботиться о гигиене информационной.

"Наши советы остаются неизменными - сохраняйте спокойствие, помогайте друг другу и распространяйте здравый смысл.

Читайте и распространяйте информацию ТОЛЬКО из проверенных источников:

Оперативную ситуацию и советы по предотвращению на странице Центр общественного здоровья Украины
На странице Міністерства здравоохранения Украины
World Health Organization (WHO) и на сайте: https://www.who.int/
World Health Organization Ukraine
CDC (Центров по контролю и профілактике заболеваний в США) и на сайте CDC: http://bit.ly/30GPvGU

Помните о своей защите и людей вокруг:

Часто и тщательно мойте руки водой и мылом. По меньшей мере 20-30 секунд.
Если нет возможности помыть руки с водой и мылом, стоит использовать спиртосодержащие антисептики для рук - раствор с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, обрабатывать руки надо не менее 30 секунд и особое внимание уделить ногтям (здесь накапливается больше грязи). При первой же возможности помойте руки мылом и водой.
Не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта.
Избегайте тесного контакта с больными людьми и толпы.

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

Оставайтесь дома, если заболели.
Избегайте тесного контакта с другими людьми.
Прикрывайте рот и нос салфеткой при кашле и чихании, а после тщательно мойте руки.
Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.
Будьте на связи со своим семейным врачом».

Сейчас, по словам замминистра здравоохранения Дмитрия Луфера, нарабатывается возможность внести изменения в порядок вызова скорой и врача в период, когда ожидаются возможные случаи выявления коронавируса. "Это позволит урегулировать необходимость вызова на дом врача или скорой в случае высокой температуры, чтобы человек не распространял инфекцию. При этом в каждой области есть отдельные боксы в инфекционных больницах, куда скорая должна привозить пациентов с подозрением на коронавирус", - сказал замминистра на брифинга в Киеве.

Подробностей о том, каким будет окончательный алгоритм взаимодействия с больными с подозрением на коронавирус пока нет, но можно предположить, что медики будут действовать по сценарию, испытанному на первом случае. Пациент обращается к своему семейному врачу или к дежурному врачу в ближайшем медучреждении (если нет декларации) по телефону, и уже специалист принимает решение о направлении к нему скорой или личном посещении пациента. Если человек вообще не знает, куда обращаться, для таких случаев действует правительственная горячая линия МЗ по номеру 15-45, а также 0-800-505-201.

В целом можно сказать, что первая реакция министерств и всех причастных служб была быстрой и правильной. Черновицкие городские власти также среагировали оперативно и четко, поэтому есть надежда, что коронавирус в Украине будет локализован в небольших масштабах, в отличие от Италии, где по неизвестным причинам возникла внезапная массовая вспышка заболевания. Все же в Украине было больше времени на подготовку к возможной вспышке. Сейчас нельзя утверждать, что в других регионах не окажется новых случаев инфицирования Covid-19, но ситуация в Черновцах, судя по всему, пока остается под контролем, и если заболеваемость не выйдет за пределы региона, это будет означать, что Украина справилась с этим вызовом.

Юлия Горбань, Оксана Полищук, Киев

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грипп, профилактика, коронавирус, ОРВИ
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