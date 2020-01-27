Заражений коронавирусом в Украине нет. В МОЗ напомнили, как уберечься

Об этом свидетельствует отчет министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкий президенту Украины, сообщают ОПУ, пресс-центр СНБОУ, Укринформ, Центр общественного здоровья МОЗ Украины

Прямая речь Скалецкой: "В Украине не зафиксировано заражение коронавирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом".

По словам Скалецкой, Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Дословно: "Сегодня для всех очевидны процедуры в случае обнаружения, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", - заявила Скалецкая.

Прямая речь замглавы Минздрава Виктора Ляшко: "В Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен. Технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться".

Ляшко отметил, что в связи с наличием у болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами для мониторинга и своевременного реагирования, налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Он добавил, что 150 человек, которые прибыли в Украину из Китая 26 января, прошли термометрию.

Прямая речь Ляшко: "В Украину прямым рейсом из Китая прилетели 150 человек, им была проведена термометрия инфракрасным термометром. Ни одного человека с повышенной температурой не выявлено. Все допущенные и прошли пограничный контроль".

По данным СНБО, по состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется, общегосударственные инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам.

Прямая речь секретаря СНБО Алексея Данилова: "Ситуация с распространением коронавируса находится на постоянном контроле, аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу. Мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР ), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу".

В СНБО сообщили, что с 26 января в аэропорту "Борисполь" введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены, их оборудования укомплектован инфракрасными термометрами. Животные, ввозимые в Украину, проходят специальный обзор ветеринарных служб.

Вместе с тем Центр общественного здоровья МОЗ Украины обнародовал обновленные советы ВОЗ по международным перевозкам в связи с вспышкой коронавируса.

Гражданам и путешественникам советуют придерживаться обычных мер предосторожности.

Дословно: "Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка, затрудненное дыхание и рентгенограмма грудной клетки, которая показывает двусторонние инфильтраты легких. В случае появления симптомов, свидетельствующих об остром респираторном заболевании до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться с ним историей путешествий".

Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ряда болезней предусматривают гигиену рук и практику безопасного питания:

- часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующее средствами;

во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтям или бумажной платком. Использованную платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и поделитесь с ним предыдущей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

- не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных животных продуктов. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

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