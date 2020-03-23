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В Украине подтвердили 73 случая COVID-19

23.03.2020 / 12:43
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 73 случая COVID-19.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

Приводится такая статистика по регионам:

Днепропетровская область — 2;
Донецкая область — 1;
Житомирская область — 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев — 29, из них 20 в течение суток;
Киевская область — 5, 1 течение суток;
Львовская область — 2, 1 в течение суток;
Тернопольская область — 1;
Черновицкая область — 25 (1 летальный);
Черкасская — 1 подтвержденный в течение последних суток.

Всего в Украине зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

Как отмечается, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

В ЦОЗ отмечают, что количество подтвержденных случаев постоянно меняется и призывают доверять только официальным источникам.

Источник 

профилактика, коронавирус, заражение, карантин
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