Войти | Зарегистрироваться
15:52

среда,
25 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом

25.03.2020 / 14:16
В Украине подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего инфицированных в Черновицкой области.

Об этом свидетельствует брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко 24 марта

Прямая речь: "Сегодня подтверждено 13 новых случаев заболевания в Черновицкой области. Динамика увеличивается. На момент проведения брифинга уже 97 человек".

Напомним: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что количество больных коронавирусом в области увеличилось на 13 человек. И сейчас на Буковине - 38 инфицированных.

Кроме того, за минувшие сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Утром 24 марта сообщалось, что в Украине подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечилась.

По состоянию на 24 марта одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один человек в области вылечился.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин также сообщил о 2 новых случая заболевания в городе, но Ляшко на брифинге о них не говорил.

По состоянию на 10.00 24 марта в Украине было подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился. 25 случаев заболевания обнаружили в Черновицкой области, одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один мужчина в области вылечился.

По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Источник 

коронавирус, заражение, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.