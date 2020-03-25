Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не закрывает храмы во время пандемии

Храмы Украинской Православной Церкви будут открыты во время карантина, чтобы каждый верующий мог исповедоваться и причаститься.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в программе «Утро с Интером», ссылаясь на решение Священного Синода.

Центр информации УПЦ подготовил расширенную версию разговора с владыкой Антонием.

«Храмы будут открыты, чтобы у каждого верующего человека была возможность исповедаться, причаститься, ведь внутреннее исцеление происходит только тогда, когда человек самым теснейшим образом приобщается Христу, а это происходит только в Таинстве Евхаристии», - рассказал владыка Антоний.

Митрополит Антоний напомнил об ограничениях, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и подчеркнул, что Церковь призывает соблюдать правила гигиены.

«Мы должны максимально защищая себя, защищать других. Поэтому если человек болеет, он должен воздержаться от посещения храма, если происходит усугубление болезни - обратиться к врачу, а духовную помощь священник обязан оказать человеку дома, опять же с соблюдением всех медицинских требований.

Кроме того, храмы сейчас должны как можно чаще проветриваться, чтимые иконы должны чаще протираться соответствующим раствором. Это и так происходит, но из-за развития коронавируса, это нужно делать как можно чаще», - отметил управделами УПЦ.

Вместе с тем владыка Антоний напомнил о том, что является причиной любой болезни и эпидемии.

«Церковь говорит нам о самом важном. О том, что причиной любой болезни и эпидемии является грех. Поэтому каждый человек должен особенно задуматься над тем как он живет, что является целью его жизни и попытаться все сделать для того, чтобы сердце было чистым, умиротворенным, чтобы оно стремилось к Богу, любви к ближнему и любви к своему Отечеству. Великий пост сейчас - это особый период, когда у нас есть возможность максимально сконцентрироваться на своей душе и сделать для себя важные выводы, чтобы встретить достойно Воскресение Христово», - отметил владыка Антоний.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «боль каждого человека - это боль Церкви. Церковь - это мистическое Тело Христово, но также Церковь - это сами люди, в которых живет Бог, поэтому все, что происходит в обществе, все, что связано с жизнью конкретного человека, оно проходит болью через всю Церковь».

«Украинская Православная Церковь, как Церковь украинского народа, переживает все то, чем живет сегодня наша Украина. Поэтому мы предпринимаем все меры, чтобы поддержать свой народ», - заявил управляющий делами УПЦ.

Владыка Антоний сообщил о том, что Церковь исполняет ограничения по количеству верующих, которые могут находиться в храмах.

«Если людей будет больше, мы готовы служить на улице, так чтобы по возможности стоять друг от друга на соответствующем расстоянии.

Но самое главное - не впадать в панику. Паника губит все. Она, во-первых, признак маловерия, а во-вторых, паника всегда мешает адекватно реагировать. Паническое состояние не адекватное, потому предпринимая все меры предосторожности, мы должны уповать на Господа, на своего Творца. Господь не попустит большего, чем человек может перенести», - сказал он.

Архиерей отметил, что для верующего человека без храма жизни не существует.

«В нашей истории были большие беды, эпидемии и люди находили спасение в храме. Именно в храме концентрируется духовная благодать и человек имеет возможность исцеляться и от духовных, и от физических болезней. Очень много таких примеров, потому, конечно, храм должен быть открытым. Это наша принципиальная позиция», - подчеркнул владыка Антоний.