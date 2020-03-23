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Патриарх Кирилл призвал верующих помогать друг другу во время испытаний

23.03.2020 / 12:14
Патриарх Кирилл призвал верующих помогать друг другу во время испытаний
patriarchia.ru Источник: patriarchia.ru
Он выразил свое отношение к тем, кто призывает отказываться от соблюдения медицинских предписаний, указывая на то, что верующие не должны опасаться инфекции

Верующим необходимо искать в вере силы для преодоления отчуждения, связанного с распространением инфекции, и, не пренебрегая медицинскими предписаниями, не терять способности к доброделанию.

Об этом сказал Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил о том, что «иногда, когда возникает общая опасность, разрушаются человеческие связи, каждый начинает думать только о себе. И иногда это приводит к общественным коллапсам».

«Несмотря на эту инфекцию, которая провоцирует отчуждение, сохраняя все необходимые медицинские предписания для того, чтобы не быть разносчиками, мы не должны забывать наших ближних. И в меру сил и возможностей оказывать им помощь. И сегодня в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие», — подчеркнул он.

«Почему Господь попускает эту язву, поражающую многих людей? Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию… оценить пределы своих возможностей и осознать хрупкость этой цивилизации», — отметил Предстоятель РПЦ.

«Господь как бы нам показывает: при всем вашем могуществе вы очень хрупки, вы по-настоящему слабы. Вы, помимо своей собственной силы, должны опираться — не только во времена катаклизмов, но вообще в каждый день своей жизни — на Мою помощь, на силу, которая превышает всякую человеческую силу», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он выразил свое отношение к тем, кто призывает отказываться от соблюдения медицинских предписаний, указывая на то, что верующие не должны опасаться инфекции.

«Один мудрый человек отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и прыгни с пятого этажа, ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру? Почему же ты людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила, которые нужно исполнять?"» — указал он.

«Вера должна нам давать силу, чтобы преодолевать недуги, поддерживать близких… не терять способности к доброделанию. Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим… подчиняясь определенным санитарным правилам», — заключил Предстоятель РПЦ.

В заключение своей проповеди Патриарх Кирилл также выразил надежду, что «кто-то из неверующих, проходя через эти испытания, увидит в них руку Божию и милость к ним, и откроются сердца людей… и они соделаются детьми Авраама, как об этом говорит нам Слово Божие».

Источник: Inpress.ua
патриарх кирилл
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