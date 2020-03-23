По прогнозу НАНУ, в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек

Об этом свидетельствует Протокол № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева"

Дословно: "Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)".

Следует отметить, что в открытом доступе подобных прогнозов НАНУ найти не удалось.

Вместе с тем, 11 марта Национальной академией наук Украины была создана рабочая группа по проблемам (последствиям) распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Ее главе, Сергею Комисаренко, поручено организовать работу по мониторингу и обобщению информации о темпах, географии и экономических и социальных последствиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 с целью разработки рекомендаций для руководства государства по предотвращению его массового распространения в Украине.

Также главе рабочей группы поручено "организовать регулярные выступления в СМИ, а также размещение на сайте НАН Украины объективной информации об опасности, которую несет коронавирус SARS-CoV-2, мерах, предпринимаемых учеными НАН Украины, ситуации в Украине и мире по предотвращению его распространения и т.п.".

Кроме того, Отделению общей биологии НАН Украины поручено создать на базе Института зоологии им.И.И.Шмальгаузена НАН Украины рабочую группу по изучению проблем возможного распространения коронавируса SARS-CoV-2 среди позвоночных животных и его передачи людям.

Напомним: ранее представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что 80% случаев заболеваемости коронавирусом проходят в легкой форме.

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