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1 человек на 10 кв.м.: новые правила для аптек и продуктовых магазинов Киева

23.03.2020 / 11:51
В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Об этом свидетельствует Протокол № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мер на территории города Киева"

Дословно: "Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм".

Кроме того, представителям полиции поручено "обеспечить присутствие работников в количестве не менее двух человек в каждой единице наземного общественного транспорта, который будет двигаться по отдельно определенным маршрутам и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты".

Городскому общественному формированию по охране и правопорядка государственной границы "Муниципальная стража" поручено обеспечить присутствие работников в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, который будет двигаться по отдельно определенным маршрутам и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории г. Киев. Председателем комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним: 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории работников.

Также в Киеве с 21 марта запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Источник

коронавирус, карантин, Киев, аптеки, продуктовые магазины
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