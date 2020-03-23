В УПЦ дали практические рекомендации по поведению в храмах в период пандемии

В Украинской Православной Церкви дали практические рекомендации по поведению в храмах в период пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев), викарий Киевской Митрополии в интервью «Першому Козацькому».

По словам архиерея, Священный Синод УПЦ призывает пастырей внимательно относиться к карантину и сделать все, чтобы защитить в период эпидемии своих прихожан.

«Если говорить о крайности: "все хорошо, нам ничего не повредит, и наша вера нас спасет, и не нужно ни на что оглядываться, и жить духовной жизнью, так же ходить в храмы, и ничего не бояться, потому что Господь не допустит заразиться инфекцией, если мы будем ходить в храм" – это инфантильная и легкомысленная точка зрения», – сказал архиерей.

Он считает, что эта точка зрения имеет под собой правильный духовный фундамент, но, как любая крайность, он «грешит неправильностью трактовки этого фундамента».

По мнению архиерея, этот подход – «легкомысленный и самоуверенный».

«На самом деле, Господь защищает верных своих. Через Таинство Причастия никакой инфекцией заразиться невозможно. Но при этом Священный Синод принимает решение о дезинфекции храмов, об использовании одноразовой посуды для запивки, о протирании икон, в том числе чудотворных, дезинфицирующими растворами. Священный Синод – выразитель высшей воли Православной Церкви. И сказать, что Священный Синод ошибается – погрешить против Церкви».

Это комплексный вопрос, и соблюдать правила дезинфекции нужно, полагаясь на Бога, резюмирует архиерей.