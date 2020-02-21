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Полтавская епархия УПЦ готова предоставлять помощь эвакуированным из Китая украинцам

21.02.2020 / 16:55
Полтавская епархия УПЦ готова предоставлять помощь эвакуированным из Китая украинцам
REUTERS Источник: Центр информации УПЦ
Верующие Украинской Православной Церкви призвали общество быть милосердными к эвакуированным украинцам из Уханя (Китай)

Полтавская епархия Украинской Православной Церкви готова предоставлять необходимую помощь эвакуированным из Китая украинцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал главы представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Виктора (Коцабы), об этом заявил епископ Новосанжарский Вениамин, который посетил санаторий, где находятся эвакуированные из Китая украинцы.

«Сегодня епископ Новосанжарский Вениамин, викарий Полтавской епархии, посетил санаторий Нацгвардии в пгт. Новые Санжары, где находятся граждане Украины и других стран, прибывших из Китая. Владыка заверил руководство штаба о готовности Полтавской епархии Украинской Православной Церкви круглосуточно предоставлять всю необходимую духовную помощь тем, кто в ней нуждается», - говорится в сообщении.

Как сообщал Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая и не создавать новые конфликты в связи со сложившейся ситуацией.

Верующие Украинской Православной Церкви призвали общество быть милосердными к эвакуированным украинцам из Уханя (Китай).

Источник: Inpress.ua
коронавирус, УПЦ, Новые Санжары
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