В УПЦ считают, что пандемия дает возможность показать свою любовь к Богу и ближнему

Пандемия коронавируса дает возможность действенно показать свою любовь и доверие к Богу и любовь к ближнему.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом заявил глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров).

«Нынешний пост отмечен еще одним вызовом нам, как христианам, - угрозой распространения в Украине, и в частности в нашей епархии, коронавирусной инфекции, которая уже унесла тысячи жизней по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением коронавируса COVID-19, однако, он не первый, который уже пережило человечество. Уже были и птичий, и свиной грипп, и свирепствовал вирус Эбола, и этот коронавирус, наверное, не последний. Иисус Христос предупреждает нас, что так должно быть: «восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Лк. 21: 10,11)», - напомнил митрополит Филарет.

Архиерей отметил, что все это мы наблюдаем сейчас, в мировой истории.

«Мы воочию видим, как надменное человечество осваивает космос, разрабатывает нанотехнологии, пытается управлять зарождением жизни, на самом деле беззащитно перед вирусом, который его убивает. Становится очевидным, насколько хрупким является человеческая жизнь - этот бесценный дар Божий и как мы пренебрегаем им. Сегодня, как в средние века, люди прячутся от новой чумы - опустошенные города, закрытые границы. Мы видим истинную цену всему тому, что считается достижениями - земным благам человечества. Ничто не стоит внимания. Остается только душа, которая стоит перед своим Творцом. Пусть это все послужит нам уроком и темой для размышлений в великопостные дня.

Я обращаюсь к вам с просьбой: насколько бы сложной ни оказалась ситуация с этой болезнью, давайте помнить, что, прежде всего, мы - верные Церкви Христовой, наши жизни находятся в руках Божиих. Поэтому, сдержим свои страхи, не станем впадать в панику, а положимся полностью на всесильную волю Божию и будем выполнять то, что зависит от каждого из нас лично, для того, чтобы исключить или максимально уменьшить риски заболеть как для себя, так и для наших ближних», - подчеркнул он.

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений напомнил верующим, что важно исполнять рекомендации Министерства здравоохранения.

«Мы должны быть не только сознательными христианами, но и сознательными гражданами. Я призываю вас четко придерживаться превентивных рекомендаций, которые предоставило Министерство здравоохранения, опираясь на выводы специалистов в области микробиологии, молекулярной патологии, вирусологии и генетики. А также мер, которые вводят государственные и местные органы самоуправления для прекращения распространения вируса», - отметил владыка Филарет.

Митрополит УПЦ призвал не поддаваться унынию.

«Призываю вас «всегда молиться и не унывать» (Лк. 18.1). Будем осознавать, что все происходит по воле Божией, нам посылается такое испытание, и мы должны достойно его преодолеть. Поэтому не будем жаловаться, а поблагодарим Бога за все соблазны и скорби как за возможность доказать, что мы являемся настоящими учениками Христовыми. И верим, что Он не оставит нас, ведь, по словам святого апостола Павла, «верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». (1 Кор. 10, 13).

Эта пандемия дает нам возможность действенно показать свою любовь и доверие к Богу, а также и любовь к ближнему. Поддержать убогого, помочь в приобретении лекарств и продуктов немощному или больному, - эти обычные добрые дела в условиях вирусной угрозы приобретают особый смысл, потому что могут спасать жизни. Творите добро от чистого сердца в эти непростые дни, оберните заботой и любовью, как своих родных, так и любого иного, особенно старого и одинокого. Пусть они почувствуют свет Христовой любви, это - все, в чем нуждаются сейчас люди», - сказал он.

Владыка Филарет отметил, что необходимо «благоразумно относиться к тем сообщениям о пандемии, которые распространяются в СМИ, так как часто они умышленно провоцируют панику, а люди, которые подверглись ей, теряют здравый смысл и адекватное восприятие происходящего. Призываю распространять правдивую, полезную информацию, чтобы как можно качественнее применить профилактические меры и меры эпидемиологической безопасности».

Архиерей рассказал, как будут совершаться богослужения во Львовской епархии УПЦ.

«Святая Церковь в эти смутные и тревожные дни не оставит своих верных без духовной поддержки и окормления. Все богослужения в храмах Львовской епархии будут совершаться по заключенному графику без изменений.

Во времена лихолетья и эпидемий Святая Церковь всегда усиливала молитву и сейчас призывает верных усугубить молитвы к Всесильному Богу, чтобы Он послал нам Свою милость и остановил распространение коронавируса на нашей украинской земле.

Прошу вас следовать рекомендациям, которые предоставило Министерство здравоохранения церквям и религиозным организациям относительно мер при организации богослужений», - подчеркнул митрополит Филарет.

Он призвал верующих «быть бдительными и внимательными. Непрестанно молиться, полагаясь на Господа, и добросовестно следовать рекомендациям врачей. Только так мы сможем обезопасить от заражения себя и ближних и преодолеть коронавирусную инфекцию».