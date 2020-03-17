В УПЦ звонят в колокола, читают древние молитвы и дезинфицируют храмы

Украинская Православная Церковь молится об избавлении от коронавируса и призывает верующих соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время карантина, введенного в Украине из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, во всех монастырях Украинской Православной Церкви возносят сугубые молитвы об избавлении от эпидемии и трижды в день в течение 10 минут звонят в колокола. Соответствующее распоряжение 16 марта направил во все монастыри глава Синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

В Виннице 7 тысяч верующих УПЦ в день Торжества Православия, 8 марта, совершили крестный ход по улицам города с молитвой о предотвращении коронавируса.

В Киево-Печерской лавре 15 марта, в день Собора всех преподобных Киево-Печерских, была вознесена молитва с просьбой об избавлении от вируса. Затем тысячи верующих прошли крестным ходом от Успенского собора - к Ближним пещерам обители.

Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров) отмечает, что во всех храмах УПЦ «на период пандемии следует воздержаться от целования святынь, заменив его поклонением. Священникам необходимо воздержаться от преподавания благословения посредством целования руки. В храмах стоит рассмотреть возможность употребления одноразовых стаканчиков для запивки после причастия или ограничится, согласно греческой традиции, вкушением исключительно антидора».

Митрополит Филарет также отметил, что «Церковь должна способствовать тому, чтобы донести важную и полезную информацию к сведению верующих людей. Чем лучше мы будем проинформированы, тем качественнее сможем применить профилактические меры и меры противоэпидемиологической безопасности».

Владыка Филарет разместил молитву «Во время губительного поветрия и смертоносной заразы».

В Житомире с 15 марта духовенство епархии ежедневно объезжает улицы и окрестности города со святынями, читая акафисты и молитвы. Священники Свято-Успенского архиерейского собора 15 марта объехали Житомир и проехали по центральным улицам с чудотворной иконой Божией Матери «Подольская». Священники напомнили, что в 1872 году, когда в Житомире свирепствовала эпидемия, верующие ходили с образом Божией Матери крестными ходами.

На Закарпатье с целью безопасности пожилых людей, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви стартует благотворительный проект «Лекарство для души и тела». Об этом сообщил инициатор проекта глава епархиального молодежного отдела епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).

«В ходе проекта организуются группы волонтеров, которые смогут обеспечить экспресс-доставку продуктов и лекарств к адресатам. Для пожилых людей будут доставляться лекарства и продукты питания, а также, при необходимости, священнослужитель сможет исповедовать и причастить Святых Христовых Таин», – сказано в сообщении.

Верующим, которые обнаружили у себя симптомы ОРЗ, настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений храма и обратиться к врачам.

В храмах УПЦ осуществляется дезинфекция, проводится противоэпидемическая обработка поверхностей, кивоты святынь протирают спиртовыми растворами.

В связи с карантином, введенным в учебных заведениях Кабинетом министров Украины из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, с 13 марта по 3 апреля в учебных заведениях УПЦ отменили занятия и массовые мероприятия. Не исключают, что сроки карантина могут измениться.

В епархиях отменяют массовые мероприятия.

В Горловской епархии УПЦ сообщили, что Богослужения во всех храмах будут совершаться по обычному расписанию, однако общегородские богослужения и мероприятия в Богоявленском кафедральном соборе (вечерняя литургия Преждеосвященных Даров в среду Крестопоклонной недели, детская литургия в Вербное воскресенье и концерт с ярмаркой в вечер Пасхи) в этом году отменены.

Винницкая епархия УПЦ перенесла празднование в честь 30-летия восстановления монашеской жизни Свято-Троицкого Браиловского монастыря с 18 марта - на 15 сентября. Митрополит Варсонофий отменил обязательную явку священников на празднование в честь Браилово-Ченстоховской иконы Божией Матери, которое состоится в монастыре 18 марта, и благословил служить на приходах.

В Одесской области, в Измаиле, перенесен на более поздний период традиционный крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери, который на протяжении 18 лет ежегодно проводился 27 марта.

Как сообщалось, 12 марта Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие во встрече с мэром Киева. Виталий Кличко рассказал представителям религиозных организаций о ситуации вокруг коронавируса.

На ближайшем заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви иерархи обсудят богослужебные вопросы в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 11 марта принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Синод принял Заявление, в котором отметил важность соблюдения санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой. В том числе – более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции киотов икон и использование одноразовых стаканчиков для запивки. Синод призвал к усиленной молитве о преодолении болезни, а в случае ее распространения – согласовывать со Священноначалием применение дополнительных профилактических мер.

Патриарх Кирилл 17 марта издал инструкцию для духовенства с мерами профилактики. В частности, теперь будет происходить обтирание после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом, протирку Евангелия и иконы (Креста) после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора, преподание «запивки» в одноразовой посуде, использование гигиенических перчаток для раздачи антидора и просфор, рекомендацию причастникам воздерживаться от лобзания Чаши после Причастия, использование одноразовых ватных палочек для Елеосвящения.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования, после окончания Литургии крест возлагается на головы прихожан.

Священнослужители Русской Православной Церкви будут посещать больных коронавирусом по их просьбе на дому, сообщил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).

Валаамский монастырь закрывается на карантин в связи с появлением коронавирусной инфекции в Петербурге. С 13 марта запрещен въезд всем паломникам и туристам.

В Брянской области из-за коронавируса на неопределенный строк перенесли поклонение мощам святителю Спиридону Тримифунтскому.