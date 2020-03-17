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В Киеве подтверждены два случая инфицирования коронавирусом – Минздрав

17.03.2020 / 18:24
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 2 подтвержденных случаях коронавируса в Киеве.

"16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник, 16 марта, вечером.

В ведомстве также заявили, что на данный момент в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

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коронавирус, Киев
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