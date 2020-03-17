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В городах Украины закрывают метро, прекратят ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

17.03.2020 / 18:12
Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 17 марта в Киеве, Днепре и Харькове работу прекращает метрополитен.

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Вместе с тем документом запрещено с 18 марта по 3 апреля: на всей территории Украины перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

"Укрзализныце" разрешили выполнять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении, но решения по всем таким рейсам будут приниматься в частном порядке при согласовании с Министерством инфраструктуры, Министерством охраны здоровья и Администрацией госпогранслужбы.

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешено только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Источник

метро, коронавирус, пассажирские перевозки
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