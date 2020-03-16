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Зеленский призывает "закрыть" метро и междугородное сообщение

17.03.2020 / 10:39
Президент Владимир Зеленский призвал с полудня среды, 18 марта, запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирское перевозки, работу метрополитенов.

Об этом он заявил в видеообращении 16 марта, опубликованном на странице президента в Facebook.

"Министерству инфраструктуры с 12 ч. дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов", - отметил Президент.

При этом он добавил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и другие мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

По последним данным, в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

В мире зафиксировано уже 174 786 случаев коронавируса, число умерших составляет 6705 человек, выздоровели 77657 человек.

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метро, коронавирус, перевозки, карантин, Зеленский
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