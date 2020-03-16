Войти | Зарегистрироваться
10:52

вторник,
17 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский просит запретить собираться в группы более 10 человек: включая церкви

17.03.2020 / 10:18
Президент Владимир Зеленский призывает Кабмин запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая церковные обряды и церемонии.

Об этом свидетельствует обращение президента 16 марта в связи с предотвращением распространения коронавируса в Украине

Прямая речь: "Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни".

На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы из дома.

Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

71-летняя женщина, которая в Украине умерла от коронавируса, 8 марта была в церкви. Первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

13 марта в церкви, куда ходила женщина, провели дезинфекцию.

Источник 

коронавирус, карантин, Зеленский, массовые мероприятия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 марта
16 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.