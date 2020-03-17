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Митрополит Антоний рассказал, как помочь ближним во время пандемии

17.03.2020 / 10:53
Митрополит Антоний рассказал, как помочь ближним во время пандемии
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей призвал верующих подарить силы и время тому, кто сейчас нуждается в этом

Верующие всегда могут помочь тем, кто рядом: своей работой, участием, вниманием, молитвой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня многие погрузились в панику по поводу вируса. Большинство людей живут в усиливающемся изо дня в день страхе, нагнетают и без того накаленную атмосферу, распространяют панические настроения среди знакомых. Но остановимся и оглядимся: что же действительно происходит, как спастись в этой ситуации, сохранить себя?

Мир в страхе. Страх и паника зажали человека в тиски, ввели в анабиоз, лишают человечности. Люди не могут адекватно мыслить, реагировать, трезво принимать решения, перестают качественно выполнять свои обязанности, раздражаются и злятся на других», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей призвал верующих подарить силы и время тому, кто сейчас нуждается в этом.

«Постоянный мониторинг «Что же ещё страшного произошло?» лишает нас возможности видеть, а что хорошего происходит вокруг.

Мы собственными руками погружаем себя в темноту, бездну уныния и отчаяния, лишаем при этом себя света, красок весны и радости.

Да, ситуация есть, вирус реален. Но чем я могу помочь человеку, которого в Италии, например, не берут в больницу? Ничем. Зато я могу помочь тем, кто рядом: своей работой, участием, вниманием, молитвой.

Подарите тепло вашего сердца, силы и время тому, кто сейчас нуждается в этом, тому, кто рядом, тому, кому реально необходимы забота, поддержка – и сразу уйдут все страхи и паника, уверяю вас. Любовь разрушает любой страх. Лучшее средство от страха на все времена не маски и чеснок, а любовь и сострадание», - отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что нельзя закрывать глаза га духовные законы.

«Наше спасение – в погружении в себя, в глубину. Только на глубине человек встречается лицом к лицу с запрещенными на поверхности вопросами, со страданием и смертью. Только там он может встретить Бога и открыться Ему.

Принятие неизбежности приносит счастье, освобождает. Не имитация жизни, когда закрываются глаза на духовные законы и истину, отмахиваются от реальности, а настоящая жизнь со всеми бедами и напастями, радостями и победами, с глубиной делает счастливым.

Бог никак не может застраховать нас от несчастий, Он дает нам силу и терпение переносить их, мужество начинать все заново.

Верующие во Христа неминуемо проходят через тьму, мрачные состояния, затемняющие на какое-то время свет вокруг, но с твердой надеждой и верой снова увидеть свет, обрести радость и нести ее сквозь тьму – до следующей вспышки света», - подытожил он.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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