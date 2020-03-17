Войти | Зарегистрироваться
12:24

вторник,
17 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Несмотря на коронавирус Рада должна принимать реформы и назначать министров – Зеленский

17.03.2020 / 11:10
Верховная Рада должна работать по раньше установленному плану и работать над реформами.

Об этом свидетельствует обращение Зеленского в Facebook 16 марта.

Прямая речь Зеленского: "По моему мнению изменение плана Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома".

Напомним: Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседания 17 марта в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Разумков добавил, что Верховная Рада не будет закрываться, но изменит свой график работы. В частности, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Спикер Совета отметил, что такое предложение поддержали депутаты от разных фракций и групп, с которыми он общался.

На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Украине получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Через 2 суток у этого пациента отберут образцы, и если результат теста так же будет отрицательный, можно будет говорить о выздоровлении и выписке этого пациента.

Источник 

реформы, ВР, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 марта
16 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.