«Интер» возобновит выпуск телепрограммы «Слово Предстоятеля» с 21 марта

Телеканал «Интер» возобновит выпуски программы «Слово Предстоятеля» с Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Программа выйдет в эфир 21 марта в 07.10, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт телеканала.

«Этот проект важен для миллионов людей. Особенно в такое непростое время, в которое мы живем, когда люди очень многого боятся и во многом сомневаются. Многие сейчас теряют веру или становятся маловерными. Люди теряют ориентиры. Мое мнение, что главный ориентир – это вера. Поэтому в такие периоды общение с Предстоятелем приобретает особое значение и необходимость», – отметила руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

По словам Безлюдной, канал принял решение о выпуске нового цикла программ «Слово Предстоятеля» благодаря живому отклику телезрителей.

«Видя реакцию зрителей на предыдущий цикл этой программы и понимая, чувствуя, что людям это важно и нужно, мы решили сделать второй цикл. Потому что это поддержка, очень серьезная эмоциональная, моральная и духовная опора. И мы рады, что Митрополит Онуфрий разделяет нашу позицию и при всей своей загруженности находит время и силы на этот проект», – подчеркнула она.

Предстоятель УПЦ посвятит новый цикл программ христианским добродетелям.

«Символично, что мы начинаем эти беседы в период святого поста, который приближает людей к главному христианскому празднику – Воскресения Христова. Он является тем ориентиром, к которому мы все идем, который может преобразить нас, поможет иначе взглянуть на вызовы современного мира и настроить свою жизнь на общение с Богом», – рассказал главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.