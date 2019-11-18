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Святогорский митрополит рассказал, почему верующие выступили против строительства стадиона возле Лавры

18.11.2019 / 18:03
Святогорский митрополит рассказал, почему верующие выступили против строительства стадиона возле Лавры
Интер Источник: Центр информации УПЦ
Против возведения спорткомплекса на заливных лугах с внесёнными в Красную книгу Украины травами и рощей реликтовых дубов выступают также сотрудники Национального парка «Святые Горы» и местные жители

Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений рассказал, что спорткомплекс, который хотят построить в 500 метрах от Лавры, будет препятствовать верующим, которые приехали помолиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом он сказал в сюжете телеканала «Интер», который вышел в эфире «Подробностей» 16 ноября.

«Как мне замглавы администрации заявил, «мы искали такое место от Бердянска сюда – и не нашли». Но что я скажу: если и нашли, то неудачно. Люди сюда притекали и притекают, как в духовный центр. Если в 500 метрах от лавры будут включены «на всю катушку» усилители, если будут люди с трибун и комментарии кричать по футбольному матчу – как это будет сочетаться с тем, что люди приехали в тишину отдохнуть душой, помолиться о своих покойных?» – сказал наместник лавры митрополит Святогорский Арсений.

Против возведения спорткомплекса на заливных лугах с внесёнными в Красную книгу Украины травами и рощей реликтовых дубов выступают также сотрудники Национального парка «Святые Горы» и местные жители.

Адвокат Роман Пономарев убежден, что решение чиновников о строительстве спорткомплекса на территории Национального природного парка – грубое нарушение закона. Соответствующее заявление подано в правоохранительные органы. Как сказано в сюжете, в октябре полицией открыто уголовное производство по статье «злоупотребление служебным положением».

Источник: Inpress.ua
интер, упц, Святогорск
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